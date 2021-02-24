差估署：港1月私宅售價指數回升0.13%　租金連跌2個月

差餉物業估價署公布，今年1月份私人住宅售價指數報380點，較去年12月份的379.5點，回升0.13%，結束連續3個月跌勢，但與2019年5月的歷史高位396.9點比較，仍低約4.3%；按年則升0.07%。

至於1月份兩類面積單位樓價走勢各異。當中實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數報308.9點，按月顯著下挫約2.4%，而較去年同期更低約2.7%。而實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數向上，最新報382.7點，按月上升約0.2%，與去年1月比較，則上升約0.1%。

此外，據該署臨時數據，上月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，只有九龍區下跌，其餘兩區向上。其中九龍區細單位平均每方呎售價跌穿1.5萬元至約14,821元，較去年12月下挫約2.2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約637萬元。至於港島區平均每方呎售價約17,141元，按月上升約1.3%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約737萬元。新界區平均每方呎售價約13,699元，按月則亦漲約1%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約589萬元。

1月份，租金指數報178.1點，按月跌0.05%，連續2個月下跌，較去年同期低約4%。