【高盛推介】「ATM」連日調整　資金低位部署

高盛(亞洲)有限責任公司：「ATM」在自上周四(18日)開始連日下跌，周三(24日)早段繼續下跌。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金繼續部署騰訊牛證，錄得約1,520萬元資金流入，為當日最多資金流入的牛熊證相關資產。阿里牛證於當日獲資金轉向，錄得約790萬元資金流入。美團方面，當日資金繼續部署牛證，錄得約930萬元資金流入。

騰訊牛證67492，收回價685.18元，行使價682.68元，換股比率500，槓桿比率25.3倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證69725，收回價670.18元，行使價667.68元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，低面值遠牛。

騰訊熊證69810，收回價740元，行使價743元，換股比率500，槓桿比率17.3倍，新上市、市場上最貼價之一熊證。

阿里牛證52891，收回價232.18元，行使價230.18元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里牛證52888，收回價225.18元，行使價223.18元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，低面值遠牛。

阿里熊證69928，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，活躍條款遠熊。

美團牛證57164，收回價380.18元，行使價377.18元，換股比率500，槓桿比率37.2倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

美團牛證67376，收回價360.18元，行使價357.18元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團熊證68066，收回價430元，行使價433元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高熊證。

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