「缺芯」問題拖累　穆迪料通用及福特今年收入降三成

全球晶片供應持續短缺，外媒報道，評級機構穆迪表示，「缺芯」問題將導致通用汽車(GM)和福特汽車(Ford)今年收入下降約1/3，主要因為晶片供應不足導致停產，衝擊盈利表現。

穆迪預計，晶片供需失衡問題將嚴重打擊汽車業利潤，並可能使得通用和福特的息前稅前純利分別減少最多 20億美元和25億美元。依照穆迪數據顯示，通用的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)率可能降至3.4%，福特則可能下滑至1.8%。

穆迪指，汽車內導入先進技術和網路功能，刺激晶片需求增加，這為北美汽車產業帶來一系列新的挑戰，而晶片不足導致車廠減產或將工廠暫時關閉。同時，新冠肺炎大流行期間，消費性電子企業對晶片的需求激增，加劇供應短缺的問題。Center for Automotive Research則認為，晶片從控制引擎和廢氣排放，到最簡單的控制車窗升降，無一不需要晶片，估計2022年前每輛新車將搭載數十組晶片，單一車輛所搭載各類晶片的總價將高達600美元。

此外，LMC Automotive表示，美國面臨的寒冬也導致零組件短缺情況進一步惡化，第一季北美的生產將受到最嚴重的打擊，這一負面影響將在第二季有所減弱。LMC將第一季北美汽車產量預測下調逾25萬輛，並有可能再向下調整10萬輛。截至2月中旬，北美地區的產量損失預計將超過19萬輛。他們認為，汽車庫存問題要到今年第四季或明年初才能恢復到正常水平。