【瑞通推介】港交所業績前　輪證資金好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾指，寬鬆貨幣政策仍要維持，道指隔晚由跌轉升，收報31,537點，升15點或0.1%。

恒指周二(23日)高低波幅822點，收報30,632點，升312點或1%。周三(24日)早段曾向上，一度逼近30,800點，但其後倒跌，跌穿10天線。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者認為大市急升後將再度調整。周二

恒指牛證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點，而熊證街貨重貨區為收回價31,200至31,299點。

滙豐控股去年列帳基準除稅前利潤87.77億美元，按年下跌34%，符合市場預期，並恢復派息，每股普通股派息15美仙，明年起將派息比率定於每股盈利之40至55%之間，但短期內不會考慮回購。行政總裁祈耀年表示，集團計劃未來5年投資60億美元於亞洲業務，當中近半用於香港及大灣區。滙豐周二午後升幅一度擴大至近6.5%，升抵49.5元，惟其後升幅顯著收窄，最終全日升0.4%收46.7元。周三早段跌逾1%，回落至46元以下。周二有逾3,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾910萬元淨流入。

香港交易所周三公布去年業績，券商預測集團去年純利按年上升17.8%至28.8%。另有傳更多中概股包括攜程等計劃年內來港第二上市。港交所周二收跌0.8%於558元，盤中曾跌至542元，穿10天線。周三早段先升後回，先重上565元，其後跌至550元之下。逾1,600萬元在周二淨流入其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流出。

騰訊控股周二錄超過24億元北水淨買入，其股價當日低開在697元後即見承接，一度倒升逾1%，升抵722元，全日收報707元，跌0.9%。騰訊周三早段一度重返715元以上，其後回落，再度考驗700元大關的支持力。輪證資金流方面，周二有超過5,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流出。

美國電動車生產商Tesla連日下挫，拖累同業表現。另外，乘聯會料2月內地狹義乘用車零售銷量按月跌近45%。比亞迪周二曾下瀉9%，至218.2元，錄1個月低，全日仍挫近6%，收225.6元，失守50天線。股份連跌5日，累計跌幅16.3%。股份周三早段先升逾1%，升穿230元後轉跌，回至220元。周二其好倉錄逾2,800萬元淨流入，淡倉同日則有逾40萬元淨流出。

中國海洋石油跟隨油價強勢向上，周二曾升逾5.3%至10.6元，是近1年高位，收市維持3.38%升幅，報10.4元。農曆新年假期後，中海油累升逾19%。油價隔晚個別發展，中海油周三早段回落逾4%，跌穿10元關口。周二其好倉有近390萬元淨流出，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

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