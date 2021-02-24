【高盛推介】比亞迪過去一周調整逾兩成　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪近期表現疲弱，自上周二(16日)起連日下跌，當中周二(23日)跌約5.8%。周三(24日)早段則低開約0.4%後反彈，高見231元。惟其後再度下跌，挫逾6%，落後大市兼連續第6日下跌。

事實上，比亞迪於過去1周已錄得累計近20%的跌幅。中國汽車動力電池產業創新聯盟公布數據，上月動力電池產量共計12.0GWh，按年升317.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,730萬元，而周二則佔約2,200萬元，為當日第三多資金流入的認股證相關資產。而牛證於過去5個交易日亦皆錄得資金流入，合共約3,850萬元，當中周二佔約640萬元。此外，熊證於周二獲少量資金轉向流入。

購證28686，行使價253.98元，2021年5月14日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。

購證18896，行使價239.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。

購證23515，行使價279.08元，2021年6月23日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低街貨。

牛證60366，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。

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