【高盛推介】比亞迪過去一周調整逾兩成 輪證攻略
2021年02月24日 11:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪近期表現疲弱，自上周二(16日)起連日下跌，當中周二(23日)跌約5.8%。周三(24日)早段則低開約0.4%後反彈，高見231元。惟其後再度下跌，挫逾6%，落後大市兼連續第6日下跌。
事實上，比亞迪於過去1周已錄得累計近20%的跌幅。中國汽車動力電池產業創新聯盟公布數據，上月動力電池產量共計12.0GWh，按年升317.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,730萬元，而周二則佔約2,200萬元，為當日第三多資金流入的認股證相關資產。而牛證於過去5個交易日亦皆錄得資金流入，合共約3,850萬元，當中周二佔約640萬元。此外，熊證於周二獲少量資金轉向流入。
投資者如看好，認購證方面由於近期股價已累計調整不少，因此宜選擇貼價產品以控制風險。高槓桿選擇可留意年期約3個月的比亞迪購證(28686)。貼價選擇可留意年期約2個月的比亞迪購證(18896)。價外選擇可留意年期約4個月的低街貨比亞迪購證(23515)。牛證方面可留意屬遠牛的比亞迪牛證(60366)。
購證28686，行使價253.98元，2021年5月14日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
購證18896，行使價239.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
購證23515，行使價279.08元，2021年6月23日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低街貨。
牛證60366，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。
投資者如看淡，可留意屬行使價190至220元間認沽證中，槓桿最高的貼價比亞迪沽證(28996)，行使價199.9元，2021年6月29日到期，實際槓桿3.5倍，行使價190至220元間產品中，槓桿最高。
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