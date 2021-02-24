港交所去年多賺22%　派第2次中期息4.46元

該股股價半日收挫5.3%，報528元。

去年滬深港通成交額及平均每日成交額均創新高，北向交易及南向交易的成交金額分別達210,886億元人民幣及55,081億港元；平均每日成交金額分別達913億元人民幣及244億港元。

事實上，去年交易活躍，現貨市場全年平均每日成交額達1,295億元，較2019年增49%，其中多日錄得單日成交金額逾2,000億元，全年市場總成交額創321,101億元新高，按年增 50%。證券市場市值於2020年12月底達475,230億元，較2019年12月底增加25%。

去年香港首次公開招股市場(IPO)集資額達4,002億元，位列全球第二；其中64%來自50家新經濟公司。

集團主席史美倫於業績報告中稱，展望未來，環球金融市場將繼續受新冠病毒疫情、地緣政治持續緊張局勢、中美貿易關係及預期經濟復甦等因素影響，為港交所帶來不少機遇和挑戰。面對這環境，港交所在國際市場上及未來全球經濟發展中的角色將會發揮更大影響力。

集團指出，雖然2021年仍有許多不明朗因素，但隨着各種疫苗相繼面世、中國經濟超預期的迅速復甦，加上全球對可持續發展的共同努力，仍然保持樂觀。