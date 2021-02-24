預算案：股票交易印花稅提高至0.13%

新一份《財政預算案》提及，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措施，將香港的金融業發展至更高的台階。

香港交易所股價一度急瀉9.3%，低見506元；中午收報528元，跌5.4%。

立法會金融服務界議員張華峰月初聯同業界人士會見財經事務及庫務局副局長陳浩濂，並表達強烈反對意見，憂慮有關舉措會大削本港金融市場的競爭力，並會降低投資者交易意欲，令港股交投量萎縮，反倒令稅收減少，促政府勿本末倒置。

張氏當時表示，業界理解疫情導致百業蕭條，港府財政承壓，但上調印花稅是「殺雞取卵」，亦不能將有關責任單獨加諸在金融業身上。

他認為要增加來自印花稅的收入，最重要是建立合理的監管體制、良好營商環境、完善上市條例，讓更多企業來港上市集資，「做大個餅」自然能吸引全球資金到港投資，促使交易額增加，從而增加庫房收入。

對於有人提倡增加印花稅的基礎是近期大市每日成交額增加，張華峰指，大市成交額集中在大型券商、衍生產品和「北水」南下，實際未能惠及中小券商，大部分更處於半停業狀態。增加股票印花稅將間接影響巨企來港上市的信心，並「打爛18萬金融行業從業員的飯碗」，對香港的國際金融中心地位造成重大傷害。

與會的中資證券業協會永遠名譽會長閻峰當時表示，調升印花稅對港股殺傷力大；由於市場對交易費用的敏感度高，會流失投資者，降低市場流動性，從而拖低企業估值，導致企業不願來港上市，而缺乏優質的上市公司，造成惡性循環。中美持續角力下，香港作為連接中國及外資的角色更為重要。

他又舉例，內地股票市場過去曾因增加印花稅而爆發股災，降低及改收單邊印花稅後，刺激交投量，導致2019年印花稅創新高。

陳浩濂當時僅回應，自己出身業界，明白業界的憂慮，會將意見向財政司反映。