預算案：正研究5幅東九龍商業地改作住宅用途　涉5800伙私宅

新一份《財政預算案》提及，2021/22年度賣地計劃共有15幅住宅用地及3幅商業用地，預計分別可供興建約6,000個住宅單位，以及提供約48萬平方米商業樓面面積。

賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.65萬個單位。發展局局長將於稍後公布下一年度賣地計劃詳情。

同時，估計在新發展區及其他正在規劃中的政府或私人發展項目內，共有逾860公頃的新界棕地可陸續發展作房屋或其他土地用途。

另外，因應最新的經濟情況和市場反應，正研究將東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位。

此外，港府計劃今年稍後就2個「一地多用」的項目諮詢地區，分別為重建屯門診所及沙田山尾街社區設施聯用大樓。

值得一提的是發展局已成立項目促進辦事處，跟進500個單位或以上的私人發展住宅項目，加強協調各部門處理用地規劃、地契修訂及建築圖則等審批申請。