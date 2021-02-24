加股票印花稅後港股例跌？實際影響有幾大？

港府剛公布的財政預算案公布，財政司擬提交法案增加港股股票印花稅3成，由買賣雙方各支付0.1%股票印花稅，提高至0.13%。這意味在港買賣股票的成本上升，此舉是否要趕客？

●全球各市場股票印花稅大不同

綜觀目前全球主要股市中，並非所有市場都有徵收股票印花稅，美國就未有收取股票印花稅，新加坡則僅向買方收取0.2%股票印花稅，英國就向買方收取0.5%股票印花稅。若今次港股建議加幅付諸實行，香港的股票印花稅率，將較中國內地A股(現時僅向賣方收取0.1%股票印花稅)為高，且在全球僅次於英國。

●每10萬股票交易買賣雙方共多付60元

港股票印花稅由0.1%增至0.13%，加幅達三成，是頗大的幅度，但實際數額影有多大？以每100,000萬港元股票交易為例，內地市場股票印花稅為100元人民幣，港府在上調後將收取260港元。

●部分金融產品交易獲豁免股票印花稅

現時，買賣港股須繳印花稅，但若進行交易所買賣基金(ETF)、輪證、槓桿反向產品及上市債券交易，則獲豁免股票印花稅，即成本會相對股票低。

●加印花稅影響要視乎股票交投活躍度

其實，理論上，愈大額的交易，理論上愈不介意今次港股建議的股票印花稅增幅，事關論絕對金額佔交易比重有限。再講，如是當炒中資股升幅每每呈雙位及三位數字升幅，區區增加0.03%雙邊股票印花稅的做法。諸如北水這些大客戶，交易金額大，只要港股交投保持暢旺，相信短期對北水交易意願影響不致太大。之不過，若然市況調整，甚而進入下跌周期，交投縮減，投資回報下降，北水及高頻交易等專業投資者或會因值博率與交易成本考慮而卻步。故整體而言，相關措施實際影響，還得視乎市況而定。

●歷來港調整股票印花稅後港股如何走？

資料顯示，自1993年以來，香港股票印花稅曾作出調整，但曆次調整均為下調。其中，1998年4月調整後4個月，恒指下跌44%後觸底；2001年9月調整後4個月，恒指累計上升30%。以此觀之，今次港府建議增加股票印花稅，港股暫未有往績參考，股民只有自己計自己數，摸着石頭過河，見步行步！