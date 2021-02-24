證券業協會徐聯安：加股票印花稅　券商結業潮將重臨

新一份《財政預算案》決定提交法案上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。香港證券業協會主席徐聯安直言，對港府決定感到失望，上調股票印花稅會增加投資者的投資成本，尤其是短線投資者，削弱投資情緒，令大市交投量減少，憂慮中小型券商結業潮重臨，冀港府「再三思」。

徐氏續指，在過去一年間，港股日均成交額逾千億元，而今年更升至2,000億元，沿着此樂觀的趨勢，證券業界原已稍稍「鬆一口氣」。不過，現時提出上調股票印花稅，對券商「多多少少都有打擊」。若衝擊股市，擔心有中小型券商因而結業。

事實上，香港證券業協於2月初指，金融市場前景相對樂觀，今年結業或暫停營業的券商數目將較去年減少一半，形容券商「最困難時間已過」。市場普遍認為，調升股票印花稅變相令券商困難時間重臨，若券商結業，屆時又會再推高失業率。

徐聯安提到，環球對股票印花稅的大趨勢均是減，而不是加。金融市場競爭愈來愈激烈，港府提升股票印花稅，無疑是削弱自身的競爭力，令投資者轉移至其他市場，例如不設股票印花稅的美國市場，特別是部分港股可透過ADR買賣。

他續說，中國A股市場雖然亦設有股票印花稅，但只屬單邊收費，賣方付0.1%。相較而言，港股市場在加稅前已較中國市場高出1倍，加稅後更甚，直言加稅不是「一加一等於二」，按目前市況，即使不加稅，政府的股票印花稅稅收也會增加。

目前，本港股票交易須徵收買賣雙方各0.1%印花稅，即1萬元股票交易，買賣雙方合共涉及20元印花稅，有別於其他主要交易所，美國、日本等已不徵收股票印花稅。