油價先升後回 道期跌33點
2021年02月24日 16:11
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美匯指數報90.06；港匯低見7.7551；離岸人民幣(CNH)處6.4613；美元兌日圓升上105.55；歐元報1.2155；英鎊高見1.4230。金價報1,805美元。油價先升後回，布油報65.34美元，紐油處61.4美元。道指期貨跌33點。
●市後關注點
-18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)
-22:00 美國12月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-23:00 美國2月消費者信心指數
●港股午後再跌穿30,000點，恒生指數收市報29,718點，大跌914點或2.99%；國企指數跌399點或3.36%，科技指數跌502點或5.1%。主板成交逾3,530億港元，港股通淨賣出近200億元，齊創新高。香港交易所收報509元，跌8.78%。https://bit.ly/2P6CgO1
●滬綜指跌近2%，失守3,600點關，創業板指瀉3.3%。https://bit.ly/2NUiZyC
●傳意大利政府批准騰訊投資當地支付公司Satispay。
●中金：料聯儲局最快第3季起討論削減量化寬鬆。
●麻生太郎：首季GDP肯定更差，日本不考慮放鬆財策。
●虛銀Mox活期息由1厘降至0.65厘。
●印度股神指比特幣屬投機資產，籲監管介入。
●「缺芯」問題拖累，穆迪料通用及福特今年收入降3成。
●美國銀行上調布油目標，料今年升見70美元。
●軟銀擬斥數十億美元擴大生物科技股投資。
●蘋果庫克：過去6年購近百公司吸人才，擬增加派息。
●中國經濟：
-去年內地證券公司淨利潤升近28%。
-中國手遊產品佔美國20%市場份額，吸金60億元。
-中國四成債券違約企業破產重整，持有人維權博弈。
-美國電動車企Lucid Motors擬在中國建廠。
-拜登擬就四大產業打造「去中國化」供應鏈，惟路難行！
●預算案：
-正研究5幅東九龍商業地改作住宅用途，涉5,800伙私宅。
-赤字創新高至2,576億元，下年度財赤1,016億元。
-股票交易印花稅提高至0.13%。
-政府為房託基金提供資助，鼓勵更多上市。
-滬深港成交量增逾倍，港設小組配合國家策略。
-續發行不少於150億元iBond，銀債加碼兼降門檻。
-另類派錢！18歲以上市民獲5000元電子消費券。
-美聯工商舖：派消費券利好零售，料刺激商舖成交。
-政府延長企業還息不還本安排，紓緩中小企壓力。
-去年全年通脹1.3%，料港今年經濟恢復正增長。
-戴德梁行指應加快步伐增加住宅供應數量。
-證券業協會徐聯安：加股票印花稅，券商結業潮將重臨。
-港上調股票印花稅，散戶稱短期買賣美股更抵。
-消息指港府上調股票交易印花稅率主要考慮這兩大因素...
-港交所對政府提高股票交易印花稅感到失望。
●差估署：港1月私宅售價指數回升0.13%，租金連跌2個月。
●按證保險公司：冀1個月內落實中小企百分百擔保貸款優化措施。