美企盈利前景樂觀　瑞信上調標普500指數今年目標至4300點

隨着美國經濟逐步重啟，多家企業重錄利潤，投資銀行瑞士信貸認為，在美企盈利前景樂觀下，有望帶動股市同步上升，並令標準普爾500指數持續向上。

外媒引述瑞信昨(23日)發布的報告指出，將標普500指數今年目標從4,200點上調至 4,300點，距離當前水平仍有約11%的上升空間。相對於華爾街的主流觀點，該行的預估並不算激進。市場數據顯示，華爾街分析師的平均目標為4,400點。標普500指數昨收報3,881.37點，升4.87點或0.13%。

報道引述瑞信首席美國股票策略師Jonathan Golub表示，隨着美國經濟的重新開放，大規模刺激政策以及美聯準會對貨幣政策的寬鬆立場，預計今年美國GDP將創下35年以來新高紀錄。由於標普500指數成分股公司第四季每股盈利超出分析師的預期，並且絕大多數企業皆已發布業績，因此預估必然提高。

市場數據顯示，標普500指數成分股今年的預測總盈利按年增長23.5%。在標普500指數公司的第四季財報中，約有83%超出分析師的預期，並高於過去四個季度平均值的76%。他又指出，對企業盈利預期上升，一般會帶動股價向上。標普500指數成分股公司的每股盈利預估將在今年升至185美元，高於先前預估的175美元，並有望在明年升至210美元，高於先前預估的200美元。平均來看，華爾街分析師目前對標普500指數在明年每股盈利的平均預估為198美元。