港交所傳研究SPAC　戴志堅：唔會照抄

新一份《財政預算案》中重提，港交所會檢視整體第二上市制度。香港交易所上市主管陳翊庭表示，這並非新題目，去年10月公布企業同股不同權(WVR)諮詢總結時已預告，主要因為市場上覺得透過第二上市回流的中概股，在「創新產業」的規限上存有放鬆空間。

對於ETF通及A股期貨指數的進度，戴志堅指，目前正在準備中，亦非常希望有具體時間表，但現階段仍未有，有消息會再作公布。至於對恒生指數公司就恒生指數的改革，他表示，港交所着重市場長期發展，因此對有關改革表現歡迎。

於2月初公布委任歐冠昇(Nicolas Aguzin)為新行政總裁，惟有關任命仍未獲香港證監會批准。戴志堅指，董事會經過長時間及詳細的選擇後才作出相關決定，正待證監會批准，強調屬於正常程序，一旦對方有決定會立即公布。另外，歐冠昇在美資銀行工作已久，資歷非常優越，董事會對他具有信心。