致同指預算案欠全面刺激經濟方案　紓困措施未足夠

致同(香港)會計師事務所回應最新的財政預算案，認為是提供了紓困措施，惟欠缺全面刺激經濟復甦方案。該會計師行稅務合夥人陳錦榮更直言，現時的紓困措施並未足夠；缺乏可全面刺激經濟復甦的針對性政策。該行敦促政府把握大灣區的機遇，採取更多有效的激勵措施以吸引不同界別的專才和海外直接投資進入香港，長遠增強香港整體的競爭力。

為了減輕企業負擔，並在疫情持續下穩定就業，政府實施一系列支援措施，包括減少利得稅和減免費用，涉及總額約95億元。政府將向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

陳氏認為，發放電子消費券將是立即增加本地消費的有效途徑，從而產生乘數效應並創造就業機會。由於新冠肺炎疫情帶來了前所未有的環球經濟危機，過早撤回支援政策可能造成社會不穩。考慮到失業率上升，該會計師事務所呼籲政府採取更精準及具針對性的紓困措施直接幫助失業人士，並加快有關措施的申請程序。

他又認為，如果政府繼續增加公共開支，卻未能開拓新的收入來源，最終將會耗盡財政儲備。面對人口老化，公共服務需求增加，以及政府投資在教育和大型基建項目以支持香港的就業和促進經濟發展，全面審視香港的稅制並進行改革擴闊稅基實在刻不容緩，以確保香港有足夠的資源投資未來、滿足社區需求、應對外圍不利因素，同時增強自身的競爭力以吸引外來投資。