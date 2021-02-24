領展收購上海七寶萬科廣場50%權益　涉32億人幣

七寶萬科廣場位於上海市閔行區七寶鎮620街坊5/3丘，有5層高商業發展物業連同3層地庫，共同組成零售面積約14.88萬平方米，提供購物、休閒、觀光、餐飲、娛樂及文化體驗，以及設有1,471個泊車位的停車場。

領展公告指，據估值報告，於去年12月底，該物業已訂立306份租約，佔其零售面積之可租用淨面積約97.8%，將於今年起3年內到期的零售租約佔其零售面積之現時基本租金收入約73.6%，該物業之每月現時收入(不包括管理費)約為每月3,275.26萬元，零售收入及其他收入分別約為2,901.22萬及374.03萬元，後者包括泊車費127.21萬元。 該物業之3大零售行業為潮流服飾及配飾、餐飲及生活服務，佔零售面積之每月現時基本租金收入約86.7%。

領展續指，該物業位於的七寶鎮是個高密度住宅區，隨着嘉閔線、機場聯絡綫、七寶生態商務園等基礎設施的進一步完善，預計到2025年，該物業周圍顧客人口將進一步增加8.4%至180萬。

按經調整資產淨值調整後之代價為相等於64億元人民幣(即議定物業價值)之50%。