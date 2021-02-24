人民幣偏強　內地學者質疑「被升值」

人民幣兌美元匯價昨日仍偏強，雖然反映官方意願的中間價報6.4615，下調99點子，但反映內地市場的在岸人民幣(CNY)於亞洲時段收報6.4530，按日上漲76點子；每百港元兌約82.7元人民幣。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲撰文指出，近期內地國內外市場，尤其是外部一些具有中長期設計及高端技術運用能力的投機力量，很可能會展現攻擊性，其策略性試探、調動、煽動作用明顯存在，「惡意」推升人民幣的意圖值得警惕與防範，人民幣匯率安全須警鐘長鳴。

她指出，人民幣從去年初開始升值，到6月達高峰，其後一直保持升值狀態，其中，反映國際市場的離岸人民幣(CNH)所發揮的引領與刺激作用十分顯著，無論從規模、效率、能力及技術比較來看，其刻意性和攻擊性都比較強。因此，她認為，人民幣「被升值」具有精準技術設計與操縱。

與此同時，知名外匯分析師、對沖基金Eurizon SLJ Capital聯席創辦人任永力，最新押注人民幣能挑戰美元地位。他以「美元微笑」理論在投資界享有盛名。

就此，他宣布成立新的債券基金，專注於人民幣計價資產，其合作夥伴英國基金將購買其他新興市場國家的本幣債務。他表示，人民幣資產具有吸引力，部分原因是外界漸漸把中國視為市場動盪時的避風港，這角色原本由美元和其他資產擔當。

他的分析符合「美元微笑」理論，這主張美元在兩種情況下傾向升值：危機爆發時對避風港的需求增加，以及美國的增速超過世界其他地區。他的最新舉動反映人民幣在投資者心目中的地位日益重要。