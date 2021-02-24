吉利汽車公布與富豪汽車業務合併及合作方案

在動力總成方面，將以股權合併形式進行動力總成業務合併，以向雙方提供動力總成產品，並為雙方開發動力總成產品和下一代雙電機混合動力系統(應用於混合動力車和插電式混合動力車)。合併後的動力總成公司計劃在今年投入營運，還將為其他汽車公司提供產品和服務。

在電氣化方面，在目前共享兩款純電動車模塊化架構，即浩瀚智能進化體驗架構(SEA)和下一代可擴展模塊架構(SPA 2)的基礎上，共同開發下一代純電動車模塊化架構，該架構將由雙方、領克品牌和極星品牌共享，亦會共享電氣化(包括電池包和電驅系統)和智能網聯的技術，並通過聯合採購降低成本。

在自動駕駛方面，共同開發高度自動駕駛解決方案，並將由富豪汽車車旗下自動駕駛軟件開發的全資子公司Zenseact AB公司牽頭。

在營運協作方面，領克品牌於去年底正式進入歐洲，並將利用富豪汽車車的海外銷售渠道和售後網絡，逐步服務全球用戶。

為推進合併方案，雙方還將建立新的治理模式，確保各項目的高效順利開展。雙方共同認為，上述業務合併及合作是基於雙方十年的緊密合作和良好的協同效應，並為面對全球汽車行業巨大變革而在原有基礎上所制訂。此最佳合併方案持續深入挖掘雙方具協同效應的業務領域，雙方在享受業務合併帶來長處的同時，能繼續保持雙方原有的高效決策特點，盡享熟悉的細分市場和地域優勢，並保障雙方股東的利益。同時，上述合併方案還能消除因雙方公司股權合併對各自股東及潛在投資者帶來的不明朗因素。

此外，上述合併方案將令雙方在各自的業務領域得到更良好的可持續發展，促使雙方真

正實現合併協同的最大價值，並為雙方各自的股東尋求最大回報。