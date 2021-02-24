樓價UPDATES：荃灣爵悅庭獲3組客睇樓　減價半成沽出

二手交投增多，盤源被快速消化，荃灣爵悅庭北爵軒一房單位，晚上仍獲3組客輪流睇樓，僅減價約5%，即獲上車客以608.5萬港元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層C室，實用面積752方呎，套三房加工人房間隔，望郵輪碼頭全海景，獲租客以29,000租入，實用呎租約38.6元，新租客為區內客，業主於2005年9月以513.8萬元購入，租金回報約7厘。

●柴灣杏花邨3座中層2室，實用面積595方呎，三房間隔，獲用家以約960萬元承接，實用呎價約16,134元，原業主於2003年11月以約205萬元購入，是次轉手帳面獲利約755萬元，升值約368%。

●柴灣居屋山翠苑D座高層1室，實用面積374方呎，兩房間隔，望山景及少海景，以510萬元易手，實用呎價13,636元，新買家為用家，原業主於2013年以338.8萬元買入，持貨8年帳面獲利171.2萬元，單位升值51%。

●鰂魚涌太古城單日連錄3宗買賣，包括夏宮閣一個高層D室，實用面積約702方呎，三房間隔，叫價約1,320萬元，議價後以1,293萬元承接，實用呎價約18,419元，新買家為外區用家，擔心「遲買會貴」，故加快入市換樓，原業主於1979年11月份以約31.3萬元購入，轉售帳面獲利約1,261.7萬元，物業大幅升值約40倍。

●北角金龍大廈C座中層3室，實用面積857方呎，三房間隔，望樓景，獲區內換樓客以1,450萬元承接，實用呎價16,919元，原業主早於1994年9月以620萬元購入上址自住，持貨逾26年至今沽出，帳面獲利830萬元，單位期內升值逾1.3倍。

●跑馬地嘉泰大廈低層C室，實用面積471方呎，兩房間隔，望街景，以700萬元易手，實用呎價14,862元，新買家屬於用家，見單位可承做高成數按揭，並坐擁灣仔區名校網即決定入市，原業主於1969年以3.4萬元一手買入，持貨52年帳面獲利696.6萬元，單位升值超過204倍。

●西半山雍翠臺1座高層B室，實用面積395方呎，原則三房間隔，後改成一房間隔，望中環城市景，以820萬元易手，實用呎價20,759元，由於上層單位剛以同價沽出，新買家即睇即決定入市，原業主於2010年以436.5萬元買入，持貨11年帳面獲利383.5萬元。

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九龍區

●將軍澳南豐廣場6座中高層B室，實用面積約605方呎，三房間隔，望山景，去年12月初開始放售，近日以860萬元沽出，實用呎價約14,215元，原業主在2013年11月以約565萬元買入，持貨7年轉手帳面獲利約295萬元，物業升值約52%。

●將軍澳公屋景林邨景榕樓高層11室，實用面積397方呎，望山景，於今年1月於未補價第二市場放盤，原先叫價280萬元，減價20萬元或約7.1%，獲區外綠表買家以260萬元承接，實用呎價6,549元，原業主於2015年以約56萬元購入，持貨6年單位升值約3.6倍。

●將軍澳SAVANNAH第2座低層D室，實用面積512方呎，兩房間隔，議價後以908萬元成交，實用呎價17,734元，原業主於2016年6月以642萬元買入，持貨不足5年帳面獲利266萬元離場，單位升值約41%。

●將軍澳峻瀅1期1座低層連平台單位，實用面積約530方呎，兩房間隔連平台，望山景，日前以745萬元沽出，實用呎價約14,057元，原業主於2017年4月以約599.4萬元購入，持貨4年帳面獲利約145.6萬元，物業升值約24%，項目2月錄約7宗二手買賣，現時有約120個單位放售，入場費由700萬元起。

●藍田滙景花園2月暫錄逾13宗買賣，平均實用呎價15,315元，其中13座高層H室，實用面積720方呎，套三房間隔，擁煙花海景，開價1,290萬元，議價後降價32萬元，以1,258萬元易手，實用呎價17,472元，新買家為同區客。

●新蒲崗居屋采頤花園10座中層K室，實用面積452方呎，兩房兩廳間隔，未補價第二市場原先開價580萬元，累減17萬元或2.9%，以563萬元成交，實用呎價12,456元，原業主於2007年購入，當時作價128萬元，持貨14年至今易手，帳面獲利435萬元，單位期內升值約3.4倍。

●旺角SKYPARK低層C6室，望內園景，開放式間隔，實用面積約309方呎，以15,000元放租約一個月後，獲區內客接洽，議價後減價約1,000元，以約14,000元租出，實用呎租約45.3元，新租客為單身人士，睇樓1次後拍板承租。

●奧運站維港灣1座低層F室，實用面積602方呎，套三房間隔，望內園景，議價後以1,225萬元成交，實用呎價20,349元，新買家為外區換樓客，一直有意進駐奧運站，考慮數天即決定入市作新居。

●長沙灣宇晴軒7座中低層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，外望園景，放租約一個月，業主原叫租17,000元，經議價後減價1,500元或約8.8%，最終以15,500元租出，實用呎租約35元，屋苑現時有約20個單位放租，月租叫價由16,000元起。

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新界區

●荃灣爵悅庭北爵軒中層B室，實用面積360方呎，一房間隔，單位出租多年，牆身狀況比較舊，但廚廁設備保養屬中上，單位可望汀九橋海景，叫價640萬元，昨晚有3組客人輪流睇樓，減價31.5萬元或約5%，隨即獲其中上車客以608.5萬元承接，實用呎價16,903元。

●荃灣全‧城滙1座低層B室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望內園景，近日以935萬元沽出，實用呎價約18,050元，原業主於2017年9月，以約711.9萬元購入位，持貨約3年轉手帳面獲利約223.1萬元，物業升值約31%，項目2月累錄約6宗的二手買賣。

●屯門盈豐園2座中層H室，實用面積415方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內首置客垂青，加上鄰近家人方便照應，決定以475萬元購入自用，實用呎價11,446元，原業主於2008年以約104萬元購入，轉手帳面獲利約高達371萬元。

●屯門恆福花園7座中層H室，實用面積437方呎，兩房間隔，獲同區上車客即睇即買，原先叫價530萬元，微減2萬元，以528萬元沽出，實用呎價12,082元，原業主則於2010年2月以132.8萬元買入，持貨11年轉售，帳面獲利395.2萬元。

●屯門市廣場4座高層E室，實用面積392方呎，兩房間隔，業主在農曆新年前以12,000元放租，新近經租客議價後，減價1000元或8.3%，以11,000元租出，實用呎租28.1元，新租客為三人家庭，睇樓一次即落實承租。

●天水圍栢慧豪園1座低層B室，實用面積496方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內上車客垂青，決定以628萬元購入作自住之用，實用呎價12,661元，原業主於2018年以約565萬元購入，持貨屆滿3年轉手帳面獲利約63萬。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居5座中層C室，實用面積551方呎，三房兩廳間隔，租客為區內客，業主考慮到雙方租期可以配合，決定減價1,000元，最終獲以11,000元即睇即租，實用呎租20元，如以現時同類型單位的銀行估價約581萬元計算，單位租金回報率達2.3厘。

●元朗蝶翠峰9座中層G室，實用面積約460方呎，早前叫價約550萬元放售，吸引區內用家洽商承接，火速決定入市，雙方輕微議價後，終以545萬元成交，實用呎價約11,848元。

●元朗朗屏8號2月累錄8宗買賣，其中2座高層C室，實用面積337方呎，一房間隔，零議價下以570萬元沽出，實用呎價16,914元，項目現時約有78個放盤，盤源選擇充裕。

●元朗PARK YOHO Milano第36A座高層B室，實用面積639方呎，三房間隔，獲租客以16,000承租入，實用呎租約25元，新租客為區內客。

●粉嶺逸峯5座中層A室，實用面積約615方呎，套三房間隔，日前以860萬元獲承接，實用呎價約13,984元，屋苑2月累錄約4宗二手買賣，現時約有48個二手放盤提供，三房單位最低入場費由870萬元起。

●沙田第一城2月暫錄22宗買賣，平均實用呎價約17,015元，最新錄7座低層E室，實用面積504方呎，三房間隔，議價後以765萬元易手，實用呎價15,179元，原業主則於2011年以344萬元購入，持貨10年沽出帳面獲利421萬元，單位升值約122%。

●沙田新城市廣場3期3座高層D室，實用面積645方呎，套三房間隔，日前以1,160萬元易手，實用呎價17,984元，原業主則於2010年以515萬元購入，持貨11年，沽出帳面獲利約645萬元離場，單位升值125%。

●沙田御龍山2月暫錄約4宗二手買賣，屋苑11座高層D室，實用面積497方呎，兩房間隔，議價後以958萬元易手，實用呎價19,276元，原業主於2016年以680萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約278萬元。

●沙田翠湖花園D座低層5室，實用面積572方呎，套三房間隔，望園景，放盤兩個月，當時叫價788萬元，獲買家以776萬元承接，實用呎價13,566元，原業主於2011年8月購入上址，當時作395萬元買入，持貨逾9年至今沽售，帳面獲利381萬元。

●馬鞍山聽濤雅苑5座低層E室，實用面積650方呎，三房間隔，望園景，單位放盤1星期，獲買家零議價下以850萬元承接，實用呎價13,077元，原業主於2018年1月以821萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，單位期內升值約4%，帳面僅賺約29萬元。

●馬鞍山曉峯灣畔1座中層D室，實用面積482方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，獲買家以732萬元承接，實用呎價15,187元，原業主於2014年7月購入，當時作價205萬元，持貨逾6年至今沽售帳面獲利527萬元。

●馬鞍山居屋錦泰苑錦邦閣低層4室，實用面積650方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價708萬元，放盤3個月，累減30萬元，減幅4.2%，終以678萬元沽出，實用呎價10,431元。

●馬鞍山迎海‧星灣20座中層D室，實用面積496方呎，兩房連儲物室間隔，叫價830萬元，放盤兩星期，獲買家以826萬元承接，實用呎價16,653元，原業主於2018年2月購入上址，當時作價800萬元，持貨3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面獲利26萬元，單位期內升值約3%。

●馬鞍山新港城C座中層5室，實用面積513方呎，三房間隔，以778萬元承接，實用呎價

15,166元，原業主於2013年以488萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利約290萬元離場，單位升值約59%。

●馬鞍山迎海5座中層E室，實用面積797方呎，套三房間隔，以1,218萬元易手，實用呎價15,282元，原業主於2018年以1,165萬元購入，持貨3年沽出帳面獲利53萬元，單位升值約4.5%。

●西貢匡湖居4期雙號屋，實用面積1,323方呎，套四房連工人房間隔，望園景，連花園約1,444方呎，以2,638萬元成交，實用呎價19,940元，原業主於2016年7月購入上址，當時作價1,990萬元，持貨4年多至今轉售，帳面獲利648萬元離場。