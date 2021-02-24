無懼股市急挫　發展商開盤態度依然積極

股市大幅急挫，發展商開盤態度依然積極，多個市區全新項目於本周起蜂擁登場，市場入票認購反應保持踴躍。至於新界區特色戶及分層大宅，承接力及做價亦續理想。

梁志堅料會地今年售樓金額可逾200億元

樓市交投暢旺，發展商推盤心態積積極。會德豐地產主席梁志堅表示，公司每年售樓目標金額均逾100億港元，去年亦錄得約166億元，預期今年可錄超過200億元，較去年上升，公司一直維持貨如輪轉的推盤策略。

他指出，財政預算案對樓市着墨不多，政府目前要救經濟，非救樓市。他指出，疫情令去年失業率上升，現在開始有疫苗供應，希望疫情盡快遠離，樓市可望向好，始終土地缺乏，看不到來年會有大幅住宅地皮可推出，即使填海亦要較長時間才有供應。

會地常務董事黃光耀稱，公司去年售出約千伙住宅單位，今年將推出6個項目，共涉約2,403伙，連同約150個貨尾單位，推盤量逾2,500伙。其中啟德GRANDE MONACO將於周六(27日)開售，西南九龍GRAND VICTORIA第1期料第2季初登場，第3、4季料將推售啟德兩個項目。而公司自年初至今售樓收益已逾60億元，成績相當理想。他透露，公司仍會把握機會吸納土地，目前土地儲備約700萬方呎，足夠4、5年發展。

峻源中低層大宅3,268萬元沽出

新界區一手大單位承接力加快。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛售出第1座7樓B單位，實用面積1,656方呎，成交價3,268萬港元，呎價19,734元。

屯門帝御‧嵐天連天台特色戶呎價20235元賣出

股市急挫未有減弱特色戶買家入市信心。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，剛售出7座頂層連天台特色單位，實用面積326方呎，天台面積279方呎，成交價659.65萬元，呎價20,235元。

皓畋樓價5229萬大戶終止買賣合約

現樓項目屢現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，何文田皓畋的6座10樓B室，實用面積1,477方呎，原本於2019年5月以5,229.11萬元售出，呎價35,404元，成交紀錄冊已剛列明為終止買賣合約。