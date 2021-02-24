美債息續揚道指跌46點　納指挫0.6%

美國債息續揚，10年期債息升至1.4厘水平。美股周三(24日)早段成軟，道指跌46點，報31,490點；納指挫0.64%或86點，報13,378點；標指跌0.26%，報3871點。

港股方面，恒指夜期跌20點，現報29,676點，低水42點。

【22:38】美股周二(23日)出現大幅波動後，周三(24日)早段偏軟，道指挫69點，報31,467點；標指跌19點，至3,862點；納指跌87點，至13,377點。

瑞銀報告認為，金融條件收緊將導致全球股市在第2季出現「階段性轉變」，整體回報將下降，增長股表現會優於價值股。該行策略員指出，當通脹的樂觀情緒達到頂峰，而聯儲局又未收水，市場將從流動性驅動的情況，轉為由經濟增長和盈利主導。

不過，摩根士丹利環球宏觀策略主管Matthew Hornbach引述其研究顯示，近期債息上升不會對股市產生長遠影響，並相信債息升至2.5厘前不會衝擊市場。回溯2013年聯儲局預告收水觸發「縮減恐慌」，當時美國債息3個月內飆升了1.5厘，他料現時債息不會急升。

個股方面，美國第2大家居裝修用品零售商Lowe's截至1月29日止第4財季純利激增92%至9.78億美元，經調整後每股賺1.33美元，勝預期的1.21美元，期內收入升至203.1億美元，亦好過預期，股價早段跌0.36%至168.23美元。

支付公司Square上季每股賺32美仙，較市場預期多8美仙，公司表示已買入價值1.7億美元的比特幣，股價早段跌5.11%至243.48美元。

晶片商英偉達(Nvidia)周三收市後將公布上季業績，股價早段0.78%至561.26美元。

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克周二在股東會上表示，正考慮增加派息，股價收市收窄至0.11%，周三早段報125.24美元，跌0.49%。