東盟4國　谷經濟有妙計

面對疫情衝擊，大如歐美等成熟經濟體被弄到體無完膚，但綜觀東盟國家，雖然仍處於發展中階段，惟他們絕非坐以待斃，個別經濟表現反而跑出，比國力強大的發達國更勁！到底箇中有甚麼玄機？東盟諸國有何獨特優勢？投資者不妨多加留意。

【泰國：擲4914億救亡 多項奇招助旅業】

泰國是東南亞地區防疫相對完善的國家之一，雖然去年經濟大幅萎縮6.1%，創1998年亞洲金融危機以來最差紀錄，但世界銀行預期，今年有望反彈4%，2022年更料增長4.7%，主因是政府願意推出一系列策略大規模救市及內需有所提升。事實上，該國去年第四季GDP按年萎縮4.2%，較前一季收縮6.4%有所改善，數據好過市場預期。

泰國作為東南亞第二大經濟體，外匯儲備及對外貿易排名第二，僅次於新加坡。不過，學者分析，疫情直接衝擊實體經濟，封城鎖國更造成泰國的旅遊服務業及出口貿易這兩大經濟支柱，一年來幾乎停擺。當前泰國的利率在去年5月已被央行下調至歷史新低。

為應對疫情，政府採取了一系列刺激措施，並已經推出了1.9萬億泰銖（約4,914億港元）的經濟刺激計劃，最近該國政府也批准了在今年第一季增加14億美元的額外支出。由於旅遊業是當地重中之重的經濟支柱，佔比重達12%，從業員高達445萬人，故政府出盡「奇招」力谷，期望起死回生！對外提出特殊旅遊簽證計劃，瞄準有錢人，讓國際旅客最多能在泰國逗留一年；對內則於去年11及12月特別新增兩個長周末假期，又推出旅遊補助方案，今年更新加4天假期，首度包括中國的農曆新年大年初一。目前政府期望疫苗在年中開始施打。

不過，泰國第四大銀行開泰銀行認為，即使疫情結束，經濟恐怕難以在短時間內恢復，因泰國的支柱產業難短期內回復昔日規模。政治動盪、外需減弱、供應鏈中斷及民眾因疫情而改變了消費模式，經濟至少要兩年以上，才能反彈到疫情前水平。

【越南：中美貿戰帶挈 冀24年內成發達國】

越南作為防疫「優等生」，去年埋單經濟仍錄增長2.91%，雖然遠低於疫情前的6.8%，增幅更創30年以來最低，但與發達國家的負增長相比，可算是奇迹，被國際貨幣基金組織（IMF）評為全球經濟表現最好的國家之一。當局野心勃勃，務求在2045年之前，即24年內躋身發達國行列。

越南經濟增長的原動力是出口，去年進出口總額創歷史新高，達5,439億美元，其中出口按年增長6.5%，達2,815億美元，貿易順差191億美元，亦創歷史紀錄。

儘管歐盟及日本等大客戶對服裝和智能手機需求下降，導致越南遭受損失，但越南富布賴特大學公共政策教授阮宣清表示，出口繼續促進增長是因越南不依賴單一市場。該國也在中美貿易戰中漁翁得利，許多製造商為了躲避高關稅，都決定由中國轉到越南採購產品。他又稱，越南經濟復甦快速，全國持續封鎖不到3個月，經濟活動在去年6月就幾乎恢復正常。

不過，旅遊業確實未能幸免，據旅遊部門數據，單在旅遊熱點順化市，已有80%酒店關門，8,000名旅遊業員工失業。然而，越南政府通過向道路和橋樑等基礎設施建設項目注資來緩解疫情對經濟的打擊，抵銷民眾消費下降，並創造就業機會。據當地政府數據，去年首11個月，公共項目投資按年增長34%，創2011年以來最高增幅。

會計師行羅兵咸永道研究報告估計，從2016至2050年期間，越南、印度及孟加拉將是平均經濟增長率最高的3個經濟體，平均每年GDP增長5%。更預計到2050年，越南經濟規模將由2016年全球排32名提升到20名，發展速度全球第一，而且排名將在意大利、加拿大、馬來西亞、泰國之上，報告認為越南具備了所有經濟增長的要素，勢必是亞洲經濟成長最快速的國家。

【印尼：拓電動車外資流入轉升】

作為東南亞最大經濟體，印尼在疫情重創下，早前公布了1998年以來首見的年度經濟萎縮。不過，新興產業冒起，將令經濟格局大洗牌。

當地統計局表示，印尼去年國內生產總值（GDP）較前一年萎縮2.07%，其中以交通運輸和旅遊產業受到的衝擊最大。事實上，當地在去年11月已將利率降至歷史新低的3.75厘，央行亦一再擴大經濟刺激力度，去年已合計減息1.25厘，實行以寬鬆貨幣政策抵禦疫情衝擊。

印尼是亞洲疫情最嚴重的國家之一，總統維多多政府的防疫措施飽受批評。然而，隨着大規模疫苗接種計劃推出，包括貿易數據在內的部分經濟指標已出現回升迹象。另一經濟改善的迹象是去年第三季投資按年增長了1.6%，其中，季度外國直接投資（FDI）錄得增長，為2020年首次。

值得留意的是，印尼近年致力引入外資，以發展完整的電動車產業鏈，務求打造全球電動車及相關電池的生產重鎮。有分析指，當地仍缺乏生產電池的先進技術，須大量靠外資轉移技術。

由於成本便宜，日本汽車製造商豐田已在去年底宣布，5年內將投資20億美元，支持印尼電動車發展計劃；中國寧德時代（300750.SZ）也計劃與印尼合作生產電動車電池，預計投資50億美元興建鋰電池廠，2024年起投產。

摩根士丹利認為，印尼GDP將在今年錄得增長，相信隨着疫情未來有所改善，加上經濟結構改革，均造就印尼的增長勢頭。

【柬埔寨：暹邏灣成功採油 增收入】

在各國紛紛研究數碼貨幣之際，原來柬埔寨央行早在去年10月已推出名為「巴孔（Bakong）」的數碼貨幣，沒想到一個東南亞小國，竟在推進數碼化的路上，走得比發達國更前。

「巴孔項目」定位為新一代支付體系，柬埔寨央行助理行長謝瑟蕾也多次澄清，其不是數碼貨幣，而是央行數碼貨幣的一種過渡形式。巴孔支援美元和柬埔寨貨幣雙貨幣交易，至今已有約20家金融機構加入該系統。

事實上，由於歷史原因，柬埔寨經濟社會中的美元化程度極高。在銀行體系中，美元於銀行存款和貸款中佔比更超過90%。柬埔寨國家銀行行長謝占都表示，高度美元化使國家失去了貨幣自主權，因而比其他國家更急需加速發展央行數碼貨幣，藉以「去美元化」。

謝占都亦因此被國際雜誌評選為亞太區年度中央銀行行長。該雜誌也嘉許柬埔寨的經濟表現，於去年除了面對新冠肺炎疫情重創旅遊業外，也遭遇了大洪災，惟經濟僅萎縮約4%。雖然是20年以來表現最差的一年，但市場普遍認為已算力保不失。

除此之外，柬埔寨宣布暹邏灣的油田已成功開採出首批石油，總理洪森稱這是「經濟新成就」，並表示要將石油收入用於教育和衞生部門。不過，有分析人士認為，柬埔寨的石油產業規模仍太小，未必能帶動經濟復甦。

此外，當地學者分析，石油利益很容易落入高官荷包，利用資源利益擴大政治影響力。