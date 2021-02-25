東方日報B1：全城插爆加股票印花稅　恒指冧近千點

恒指周三早段曾升160點後掉頭轉向，不久市場傳出港府會無視業界反對調高股票印花稅，跌幅迅速加劇，中午休市期間證實後，下午跌幅一度擴至1,099點，低見29,532點。

港股周三(24日)收市仍瀉914點或2.98%，收報29,718點，為回歸後預算案發表當日最差表現，亦把農曆新年假期復市後的升幅「嘔凸」，港股市值單日蒸發逾1.88萬億元。港交所股價曾低見489.6元，收市報509元，瀉8.78%，其美國預託證券(ADR)周三早段靠穩。

資金大舉掟貨下，港股總成交額再創新高，高達3,543億元。「北水」南下買賣港股也要繳付印花稅，港股通周三即錄得淨賣出199.6億元，為「北水」史上單日最大規模「走鬼」，港交所錄得淨賣出逾40億元。

預算案把上調股票印花稅一事放在「增加收入」部分，目的顯然而見。政府消息人士指，政府需要即時見效的措施，認為股票印花稅對市民影響較小，因投資股票的市民手中應有閒錢。新稅率將於8月1日起實施，屆時至下財政年度結束前仍有8個月，預料額外創造80億元收入，相關收入從500億元上升至580億元。

財政司司長陳茂波稱，股票印花稅率增幅不高，事前已考慮多方意見及競爭力的問題；見到股市周三現調整，但認為股市定有波動，而其他地區都有調整，之後會再聽取業界意見。

惟有分析質疑，一旦港股成交萎縮，港府的如意算盤將「打唔響」。港交所稱，明白該稅項是政府收入的重要來源，惟依然感到失望；代理集團行政總裁戴志堅坦言，港府事前未有諮詢該所，市場需要時間消化消息，目前不宜過早評論交投會否受壓，認為不用有過大或過快的反應。

港交所周三暴瀉已殺投資者一個措手不及。美銀證券認為，港府上調股票印花稅率短期對港交所影響有限，惟長遠是利淡，不利該所拓展投資者基礎。摩根大通認為，港交所暴瀉無疑由預算案觸發，惟真正原因還是估值近日扯得過高；該行對港交所2至5年的前景感到樂觀，關鍵在於批准A股相關期貨及期權、港股成交額持久地維持每日2,000億元以上，以及大型新股上市。

交銀國際董事總經理洪灝稱，港府突然調高股票印花稅稅率令人無所適從，市場尚要幾日消化，惟大市周三暴瀉亦與早前升得太多、資金借勢套利有關。即使「北水」流入規模勢將縮減，事件對後市影響不大。