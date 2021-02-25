GME股價急升逾一倍！此前股神軍師警告：猶如賭博

「股神」巴菲特的軍師、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)周三(24日)出席股東大會時，對散戶投資者的瘋狂炒賣的交易行為發出警告，同時認為Robinhood等免佣金交易平台是促使市場出現泡沫的原因之一。

芒格認為，投資者不應相信免佣金交易平台真的是「免費」，因為該些平台吸引了很多「新賭徒」，並從他們身上取得佣金及其他收入。

事實上，Robinhood一直被批評者斥責該平台鼓吹遊戲化的投資風格，同時這些免佣金交易平台會將客戶的交易流量轉售給其他投資機構，從而獲得收入。

對於早前GameStop(GME)「挾淡倉」事件，芒格認為是投資者利用流動性強的股市進行賭博，就像賭馬一樣。他認為，現時市場的炒賣情況已好像1720年的南海泡沫。GME股價周三收報91.71美元，急升104.12%，但仍跟1月28日所創的歷史新高483美元有一段距離。

芒格指，在他而言，價值投資永遠不會過時，指他寧願持有幾隻自己很了解的、有「優勢」的股票，也不願持有100隻股票。

對於比特幣近日急升，芒格稱，不會像電動車生產商像特斯拉(Tesla)那樣買入比特幣，又認為比特幣波動性太高，難以成為全球交易媒介。他建議投資者不要買比特幣或黃金。

另外，他又警告華爾街近期通過「SPAC」(特殊目的收購公司)而進行的投機狂潮，認為這是市場泡沫迹象，直言世界沒有SPAC可能會更好。