美股大反彈！道指收漲424點創新高

美國股市周三(24日)反彈，道指收報31,961點，升424點或1.35%，創收市新高；標指收報3,925點，升44點或1.14%；納指收報13,597點，升132點或0.99%。

瑞銀報告認為，金融條件收緊將導致全球股市在第2季出現「階段性轉變」，整體回報將下降，增長股表現會優於價值股。該行策略員指出，當通脹的樂觀情緒達到頂峰，而聯儲局又未收水，市場將從流動性驅動的情況，轉為由經濟增長和盈利主導。

不過，摩根士丹利環球宏觀策略主管Matthew Hornbach引述其研究顯示，近期債息上升不會對股市產生長遠影響，並相信債息升至2.5厘前不會衝擊市場。回溯2013年聯儲局預告收水觸發「縮減恐慌」，當時美國債息3個月內飆升了1.5厘，他料現時債息不會急升。

個股方面，支付公司Square上季每股賺32美仙，較市場預期多8美仙，公司表示已買入價值1.7億美元的比特幣，股價全日跌7.51%，收報237.32美元。

晶片商英偉達(Nvidia)周三收市後將公布上季業績，股價收報579.96美元，升2.52%。

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克周二在股東會上表示，正考慮增加派息，股價收市收窄至0.11%，周三收報125.35美元，跌0.41%。其他大型科技股個別發展，亞馬遜全日跌1.09%；Facebook收跌0.58%；Netflix則上揚1.33%。

市場關注美債債息持續上升，可能導致市場拋售。10年期美國國債孳息率周三曾高見1.4厘水平，創自去年2月以來新高，現報1.394厘，升4.4個基點。