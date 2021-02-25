鴻海擬夥Fisker聯合開發電動車

外媒報道，鴻海科技集團將與Fisker聯合開發電動汽車，以在包括其主要客戶蘋果公司(Apple Inc)在內的科技公司尋求進軍汽車領域之際，提高自身在該領域的能力。

根據兩公司周三(24日)發布的聯合聲明，該款電動汽車將由鴻海生產，冠以Fisker品牌，面向北美、歐洲、中國和印度等多個市場銷售，預計將於2023年第四季正式量產。

鴻海於去年10月推出了首款電動汽車底盤和軟件平台，旨在幫助汽車製造商更快將電動汽車推向市場。鴻海董事長劉揚偉本月稱，兩款基於鴻海平台設計的輕型乘用車將在第四季度發布。鴻海還計劃同一時間幫助推出一款電動巴士。

根據聲明，鴻海預計與Fisker合作款的年產量將超過25萬輛。一位知情人士稱，鴻海可能會選擇部分在美國生產。雙方表示將在2021年第二季達成正式協議。

Fisker是由資深汽車設計師Henrik Fisker創立的第二家電動汽車企業，其首款車型Ocean electric SUV計劃於2022年底開始生產。Henrik Fisker的第一家公司Fisker Automotive於2013年申請破產。