彭偉新：港股短線於呢個位見支持...

受到多個利淡消息所拖累下，港股周三大跌接近3%，雖然美股周二晚跌幅明顯縮窄，納指由最初跌近4%至收市時只跌0.5%，而道指更繼續上升，不過，由於整體美債息率仍然維持上升，令到投資者對後仍然存在憂慮。港股早段一度上升300點，恒指升上全日最高位30,792點後，便開始回落，而且市場更在擔心上調股票印花稅會對港股構成利淡影響，加上內地A股進一步回落，上證指數跌幅達到1.6%下，港股全日下跌，不單止跌穿10天線支持，更向下跌穿20天線外，更向下測試20天線，令到恒指一度跌超過900點，低位見過29,670點。而成交額亦明顯上升，以及資金流出的走勢亦相對明顯，由早段曾一度錄得24億港元的流入，轉為午後流走53億港元，即由高位流出的資金已達到77億港元，是近幾個月少見的現象。而恒指向下跌穿20天線後，已預示大市走勢會有進一轉弱的可能，相信恒指短期有可能會跌返50天線的機會。

個股方面，內地在國務院進一步確認清潔能源使用的長遠政策下，未來天然氣的需求增長相信可以進一步加快燃氣公司的收入及盈利增長，尤其是國家能源局之前表示，未來會着重推進各地能選擇清潔取暖方式，而且更要合理地降低清潔取暖成本，相信會有助於增加日後取暖用燃氣的需求。對於燃氣管道股份屬於非常正面的消息，主要是管道公司普遍以成本加上固定的利潤率作為定價方法，當燃氣的成本回落下，整體需求回升，對於燃氣管道公司帶來更大的利潤空間。

中國燃氣股價雖然於1月中見32.35元後回落，更曾失守50天線支持，但一直未見有資金流走，反而自該日始見資金維持流入，已累積了接近2億港元的資金流，由於股價已成功收復自2019年整個跌浪總跌幅的61.8%，預期股價可以逐步反彈，並以2019年11月高位34.9元水平進發，投資者可以在30.4元水平買入，上望阻力位35元，一旦失守20天線29.35元宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)