道指收升424點　油價續破頂

●美匯指數報90.17；港匯高見7.7547；離岸人民幣(CNH)升上6.4474；美元兌日圓企105.92；歐元報1.2168；英鎊漲至1.4143。金價報1,803美元。布油升至66.42美元，紐油處63.53美元。道指期貨向好。

●GameStop股價收報91.71美元，急升104.12%，但仍跟1月28日所創的歷史新高483美元有一段距離。

●港股ADR指數全日亦做好，按比例計算，收報29,887點，升169點或0.57%。

●即月恒生指數夜期收報29,969點，升273點，高水251點，成交17,472張。

●紐約4月期油收報每桶63.22美元，升1.55美元或2.51%；布蘭特4月期油收報每桶67.04美元，升1.67美元或2.55%。紐油和布油均創自去年1月8日以來收市新高。

●紐約4月期金收報每安士1,797.9美元，跌0.4%。

●國際航空運輸協會(IATA)表示，由於新冠病毒變異導致很多地方的政府延長旅行限制，今年航空業現金消耗規模可能高達950億美元，幾乎是IATA先前預測的兩倍。

●外媒報道，鴻海科技集團將與Fisker聯合開發電動汽車，以在包括其主要客戶蘋果公司(Apple Inc)在內的科技公司尋求進軍汽車領域之際，提高自身在該領域的能力。