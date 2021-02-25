紫光深陷債務危機　外資警告中國將有更多債券違約

市場消息指，深陷債務危機的中國晶片公司紫光集團被花旗銀行追債。花旗銀行在今年2月以「確保債權人權益」為由，正式向法院上訴，要求紫光集團償還2億美元債務，然而，這可能只是一個開始。

事實上，紫光集團自去年有多項債券陸續違約後，近日又有消息指集團再陷債券償付困境，「19紫光02」將難以兌付。目前該集團有逾7筆已違約或觸發交叉違約的債券，涉資逾36億美元。

有紫光債苦主自行組織並調查發現，紫光於2018年有多筆可疑的應收帳，懷疑是集團董事長趙偉國將資金挪用以興建地產項目，是該集團財困未能償還債務的原因之一。

翻查紫光2018年的年報發現，有4筆對「紫光海闊」旗下公司的應收帳，共114億元人民幣，為紫光的「諮詢服務費」。而「紫光海闊」實質為與趙偉國有關的私人地產公司，旗下項目包括「紫光天府科技產業發展」及「紫光大灣區芯雲產業園投資發展」等。

中國各地政府為配合發展晶片「補短板」國策，大多以底價將地皮批給紫光，包括成都的天府新區3幅地皮，該地皮原用作興建高科技園區，最後卻建了紫光天府芯城地產項目。而同樣的手法亦出現在東莞、雲南及天津等地。

雖然紫光債務不斷，不過，基於目前中國半導體國策以及紫光旗下的確還有些重要資產，市場仍期望如大基金等國家機構將出手打救。但對於中國企業債務違約的問題仍然不容小覷，整個債市的違約率正在上升，有傳近月大部分國企債務違約消息被官方壓下，「違約」二字在內地更成為禁語，不可討論。

外資亦已開始警告，將會有更多美元債受到影響，並波及海外市場，單計去年已有70億美元的違約規模，估計今年恐怕還會更高。