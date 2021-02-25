預算案成催命符？港股升浪玩完了？

新一份財政預算案中，提出將股票印花稅率由現時的0.1%上調至0.13%，消息拖累港股大散水，恒指周三(24日)大冧逾900點，成交超過3,500億港元，反映真係有大戶劈價沽貨走人。咁大成交，到底係咪貨源盡入強者手，好快會有反彈，抑或大戶真的沽貨離場，港股升浪Game Over呢？

筆者認為，近期股市調整，非獨港股，內地A股及美股亦見波動。但老實講，時值疫情尚未完全消散，經濟百廢待興，若全球股市爆煲，必將令刺激經濟措施大打折扣，故各國政府將採取行動穩之。故見前晚美股大幅波動，聯儲局主席鮑威爾即派定心丸。

萬料不到的是，當各國都在設法穩市場，港府卻自己引爆跌市。事緣周三傳來港府擬上調股票印花稅，此舉會增加港股的交易成本，交易額不大的散戶未必感受到太大影響，反而大戶、高頻交易商等所受的影響會較大。當然，若然市況暢旺，中資股升幅動輒2位數甚至倍升，區區加0.03%股票印花稅，唔係咩大問題；但若然市況不濟，而短炒波幅的大戶又因為交易成本而減少港股操作，那港股指數及交投表現就會傷上加傷。

不過，有指今次加股票印花稅，港府一年可以多收120億元稅款，其實政府多賣塊地都攞到呢畢錢，偏偏就揀呢招打殘港股，估計周三港股跌市單日市值蒸發高達1.6萬億元。到底呢條數係點計，似乎街市菜販比月收幾十萬人工的高官心水清！

講番港股，咁到底恒指呢浪係咪已經喺31,000點見咗頂？呢浪調整要落到咩位？筆者認為，呢轉恒指唔使一個月由28,000點水平踢到上31,000點，升得比較急，有調整係好正常，只係有壞消息出現加快咗調整步伐。大家可以自問，加股票印花稅的舉動，會唔會改變今年中港兩地經濟復甦大局、又會唔會影響中資巨企排隊來港上市的趨勢？如果答案都係否定，咁可以冷靜啲觀察呢個港股調整浪的承接力及美股動向，再作部署。

東網產經專欄作者 帥哥