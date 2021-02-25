景順：區內通脹走向更值得關注

近日美國債券收益率上升，擴張和規模與過往相比稱不上異常，有鑑於美聯儲已經實施了新的平均通脹目標，預期較低的利率會持續更長的時間，成為市場交易「復甦」的起點，料亞洲股市應可從這投資周期中更大地受惠。

儘管美國10年期國債收益率與去年8月的低位比較，已上升了約85個基點，但仍較2020年初低60個基點，亦比2018年底的高點低近200個基點。簡而言之，擴張和規模與過往相比稱不上異常。

隨着投資者評估各國央行是否將會開始採取新的利率政策，以及更高的折現率對股票的影響，收益率上升無疑將暫緩亞洲和世界其他地區的股市上漲。但是，近年也有美國國債上漲與亞洲牛市反彈同時發生的情況出現，例如在2016至2017年。

今次情況也包括新的貨幣政策轉變，投資者應將其一併考慮。美聯儲已經實施了新的平均通脹目標，表明即使通脹超過理想的2%目標，央行也將保持低利率。

筆者密切關注的是，區內通脹率上升及其對亞洲新興市場經濟體和風險資產的影響，而不是美國國債收益率上升。最近的油價上漲令投資者存在憂慮，縱使對許多亞洲淨石油進口國來說情況仍然可控。同時，由於工業生產價格上漲，中國的生產者價格指數(PPI)最近有所上升。然而，短期的通脹壓力是一件正面的事情，這表明通縮風險正在消退。

考慮到近期的股市上漲幅度大，美國和亞洲股市都有可能出現一段調整期。儘管美聯儲改變政策的可能性近乎零，但亦不完全排除通脹「恐慌」的可能性。市場參與者可以預期較低的利率會持續更長的時間，這是市場交易「復甦」的起點，當中也包括適度向上的收益率曲線、美元走弱、商品價格走強、公司信貸相對於政府債券的表現較好、以及股票市場表現突出。亞洲經濟相對於其他地區而言周期性更強，亞洲股市應從這投資周期中更多地受惠。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師 趙耀庭