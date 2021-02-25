施羅德：內地經濟向好　不乏投資機遇

隨着牛年到來，我們特意剖析中國內地的市場前景。「牛」一直予人可靠、壯健、堅忍和謹慎的感覺，亦是收成豐碩和財富的象徵。在經歷波動的2020年後，不少投資者都希望能夠在今年迎來較為強韌的金融市場，讓他們可以憑着耐心和謹慎行事的態度獲取財富。

在新冠肺炎疫情得到有效控制的情況下，中國是去年唯一一個錄得正增長的主要經濟體。究其原因，一方面是封城措施嚴厲，以及廣泛群眾接受病毒測試和遵從規定，另一方面是政府推出了大手筆的刺激經濟方案。在一切正在回復正常之際，中國去年第四季度經濟錄得按年增長6.5%，全年的經濟增幅達到2.3%。反觀在地球另一端的美國和歐元區的經濟，則分別萎縮3.5%和6.8%。

據施羅德投資的經濟分析團隊預測，中國將在今年錄得9%的經濟增長。由於刺激經濟措施效果滯後，加上去年第一季度經濟急速下滑，讓用作對比的基數處於低位，因此今年第一季度有可能按年增長15至20%。展望將來，施羅德投資的經濟分析團隊預料，中國經濟將在明年轉增約5.5%的較正常水平。

金融市場一直在都密切注視這股經濟動力，據MSCI中國指數計算，中國股票市場去年錄得近30%的增長，而截至本月9日的年內升幅亦已超過15%。

現時，中國股票市場在環球投資者的持倉比例當中仍然處於較低水平，加上估值相對其他國際市場而言較為合理，該市場或可在今年吸引更多資金流入。隨着國際投資者在該市場作長線部署的意欲日漸濃厚，內地A股市場應可持續吸引市場目光。

投資者進取地買入一眾「封城贏家」，當中包括電子商貿、網上遊戲、保健、雲計算及科技等行業。由於疫情加快了消費模式的變化，這些行業的盈利得以從中受惠。從行業角度來看，我們相信上述能夠從內地長遠增長趨勢中受惠的板塊將繼續跑贏大市。

由於在家工作的情況於今年內料仍將持續，相信科技硬件將是其中一個可以受惠的行業。上述趨勢正在推動科技硬件(包括網絡)方面的需求，但供應方面卻未見明顯增長。我們相信，供求落差意味着這個行業的邊際利潤前景應該不俗。然而，由於互聯網和電子商貿企業估值相對較高，加上內地去年11月份推出反壟斷法，為行業前景增添不明朗因素，因此對相關行業抱持謹慎的態度。

至於其他行業方面，我們認為包括工業自動化、電動汽車及元件，以及供應鏈本地化在內的行業，應有望在國際貿易摩擦的大環境下看高一線。不過，全球經濟在疫苗進展順利下將迎來更廣泛的復甦，並有望對現時估值仍較增長行業為低的周期性行業起到提振作用。隨着接種疫苗計劃逐步推進，世界各地的新冠肺炎確診數字將有所回落，並為貿易回復正常打下強心針，相信將可為上述行業提供上升動力。

自從去年第四季度傳出疫苗研發成功的消息後，人們似乎都在冀盼着疫情過去和經濟重上增長軌道。雖然人們可以抱持希望，但若樂觀前景遭遇到任何改變都有可能帶來失望，並對全球普遍金融市場構成影響。此外，與美國之間的長遠策略角力亦是需要留意的風險之一，貿易摩擦在美國上任總統特朗普任內已擴展到如科技和資本市場的其他領域。雖然我們預料拜登上場後的美國國策將較容易捉摸，但我們對中美雙方摩擦將拖累未來數年投資和全球增長的基礎預測仍然維持不變。

為應對摩擦加劇，中國強調要在科技方面加強「自給自足」的能力，並且加大對策略性行業的支持力度，當中包括航天、資訊科技、半導體和機械人行業。我們相信在「國家龍頭企業」之間已漸漸出現一些具吸引力的投資機遇。

施羅德投資管理（香港）