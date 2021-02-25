金曹：3大因素拖累港股大跌

港股周三大跌，恒生指數收市跌近3%，報29,718點，失守3萬點大關；恒生科技指數跌逾半成。事後分析有3個原因：

第一，外圍因素。美股似見重要歷史高位回調，納指跌到近3周低位，有「女股神」之稱的Ark Investment舵手Cathie Wood表示，如果市場利率急劇上漲，股市有機會出現價值重估。「女股神」旗下基金，代表新經濟行業的ARKK(創新行業)、ARKG(基因行業)及ARKW(互聯網經濟)的3隻ETF均跌逾半成。舊經濟股為代表的道指跌幅則較輕微。若一個調整浪是10%的話，納指可跌到2020年12月中的約12,500點。恒指由於升幅不及納指，估計就算跟隨美股調整，到1月期指低位28,039應有很強支持。

第二，恒指呈現技術超買。去年12月期指結算為26,943點，今年1月結算28,748點，大升1,805點，而2月期指高位31,116點，即再升2,368點明顯非常超買，如果回調50%，即29,932點結算仍是維持升勢。如回調黃金比率61.8%，即跌到29,652點仍不會破壞升勢。剛好恒指20日平均線是29,706點，發揮短線支持。

第三，港股單日成交額雖達3,530億元創紀錄，但本周已出現3次先高後低，量升價跌表示短線獲利沽盤較多。2月期指高位31,115點很可能已是第一季高位。港股通南向資金淨流出逾129億元，實際淨賣出近200億元，為2020年12月18日以來首次淨流出。

期權盤見2月活躍交易區為29,600至30,200點，可能是2月結算範圍，估計2月結算不會偏離29,700點太多。而3月活躍成交區28,600至31,200點，通常最活躍PUT減期權金是重要支持，而活躍CALL加期權金是重要阻力，暫時推算3月以29,700點或20日平均線作中軸，合理交易區間是28,140至31,450點。

通常3月期指的上落波幅會大於2月，有可能出現跟隨美股下跌先試底部28,600至29,000點支持後再作打算。反彈阻力先看30,520點，收市企穩之後才有機會轉勢向上，故3月宜小心操作。

期權及程式交易專家 金曹