伯明翰Digbeth區全新住宅項目　首期30萬港元做業主

英國物業向來深受港人歡迎，第二大城市伯明翰由於樓價及生活開支較相宜，愈來愈多人看準其升值潛力，於伯明翰選購物業。今期KPMC Networks推介位處市中心Digbeth區的EAST & GREEN全新發展項目，樓價由20萬元英鎊起，首期只需15%，約30萬港元即可入場做業主。

英國房地產市場發展迅速，現時亦有多項利好因素推動樓市。KPMC Networks表示，事實上英國樓市一直有着優厚投資潛力。

首先是基本需求，英國整體樓市一向供不應求，尤其近年政府積極發展倫敦以北的城市，令很多國際企業及人口遷進這些地方，因此近年主要人口及樓價升幅，均集中倫敦以北地區。

其次低利率環境大大減輕買家入市成本，現時英國基礎利率0.1厘，可謂歷史性新低，加上政府早前推出的九成半按揭計劃，成為樓市一大推動力。最後英鎊匯率走勢亦是吸引海外投資者進入英國樓市的誘因，過去數星期，英鎊兌港元由10.3起不斷上調，但相比過往的13、14算高位還有一段差距，反映目前英鎊仍有很大上漲空間。

即使英鎊脫歐在過去數年，一路抑壓着英國樓價升幅，但仍有部分地區升幅優於大市。而且市場已用了4年時間去消化脫歐影響，在上述需求、利率、匯率、政府政策等基礎條件帶動下，英國房產市場在未來有很大的投資潛力。

基建發展向來是推動樓價上揚的關鍵因素，Crystal指出，HS2高鐵2號是英國政府發展倫敦以北的城市一個重要項目，目標是拉近南北之間的距離，把不同城市之間的交通時間縮短一半。例如由倫敦到伯明翰，時間將由原來一個半小時，縮短到49分鐘。

這項政策吸引不少國際企業甚至部分政府部門北移，例如HSBC總部已由倫敦的金絲雀碼頭，搬遷至伯明翰金融區Arena Central，英國的稅務海關大樓總部亦由倫敦遷入，足證伯明翰與很多北部城市一樣開始經濟轉型。

投資者置業講求回報率，由於倫敦租金回報一般2至3厘，並不足以抵銷管理費、地租或稅務開支。相對地，伯明翰租金回報一般有4至6厘，租金可支持一般營運成本。而且英國的按揭很多時可選擇一種還息不還本的操作，投資者支付首期後，租金收入已足夠作供樓用途，現金流操作更具彈性。

是次KPMC Networks推介的EAST & GREEN全新發展項目，亦有着種種投資優勢，該公司Danny表示，樓盤位於伯明翰市中心東面地區Digbeth，該區被泰晤士報評為「全英國最時尚地區」以及「伯明翰最佳居住地」。Digbeth在當地人眼中，一直以來都屬於配套成熟的優越地區。

他指出，在Digbeth可以看到很多富有藝術色彩的街頭文化設計(Graffiti)、高級餐廳、具特色的咖啡店與商舖，同時也有很多初創媒體創作公司據點，是一個有對生活品味有要求的年輕人及專業人士的聚居地。

將來規劃方面，Digbeth正坐落於上述提及的大規模市中心升級計劃Big City Plan的重點發展區域，打造時尚而綠化的生活環境。同時，為配合愈來愈多人口遷入，輕軌擴建計劃已火速進行，2022年Digbeth將設有新輕鐵站，由EAST & GREEN步行只需要4分鐘，屆時1站即可連接未來HS2高鐵2號的Curzon Street Station車站。

同時，乘搭3個站可到達市中心最大車站New Street Station，以及市中心內各金融商業圈，預期Digbeth將帶來龐大房屋需求及投資價值。

Danny續稱，EAST & GREEN位於伯明翰東面，配合Digbeth作為最時尚居住地，發展商銳意打造一個高格調的綠化居住環境，物業稱之為EAST & GREEN，顧名思義，項目內有多個天台花園供住戶享用。戶型上為配合市場需求，提供一房及兩房間隔，實用面積540至779方呎，部分樓層更只有一梯四伙，是市場上相當罕見的規格。

至於室內方面，單位客廳採用採光度高的落地玻璃，主人套房浴室配以恒溫浴缸，部分向南單位設有露台，可以看到教堂等具特色建築，對市中心項目而言，景觀相當不俗。

KPMC Networks

WhatsApp/signal：6372 9388

電話：2121 1484

KPMC Networks舉辦：

「伯明翰物業投資講座」

日期：2月27及28日 (本周六、日)

講座：中午1:30及4:00

地點：九龍尖沙咀海港城港威酒店 3樓宴會廳