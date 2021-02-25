分析料2030年Apple Car營業收入將達500億美元

蘋果公司(Apple Inc.)生產電動車車是近期市場的熱門討論話題之一。投資銀行--Piper Sandler發布的研究報告指出，料Apple於2030年旗下Apple Car的營收可達到500億美元(折合約3,900億港元)。

據悉，Apple Car力爭在2024年開始量產，初期年產能目標10萬輛。外媒引述Piper Sandler分析師Harsh Kumar指出，Apple進入汽車市場非常有意義，和其他硬件產品一樣，可以在技術巔峰期進入市場，同時避免市場風險。他又認為，現在是Apple進入汽車市場的好時機，這在很大程度上是因為Apple為技術創新做好準備，而且隨着iPhone和Mac等產品線成熟，Apple可以利用Apple Car額外的收入來推動增長。

與競爭對手相比，他預計Apple Car將具備強大的技術，預測蘋果將尋車廠來代工製造生產 Apple Car，因為Apple並不組裝自己的硬件產品，但其最大的障礙是找到一個製造合作夥伴，因為汽車製造商不想成為「汽車產業的鴻海。」