滬綜指重上3600點關　地產股做好

內地三大股指高開後早段反覆上升，滬綜指重返3,600點水平，半日升38點或1.07%，報3,602點；深成指報14,985點，升114點或0.77%；創業板指升16點或0.56%，報3,024點。

房地產股做好，深深房A、萬科A及保利地產停。

保險股穩升，仁東控股升逾7%；中國太保漲逾6%；中油資本亦升逾3%。中銀証券指出，去年壽險及財險累計保費收入均實現正增長，壽險保費增速復甦明顯，壽險行業正處於持續修復階段。

【09:25】滬綜指漲近1% 兩市融資餘額增7億人民幣

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開31點或0.88%，報3,595點；深成指開市重上15,000點關，高開145點或0.98%，報15,016點；創業板指高開33點或1.11%，報3,040點。

東方通信漲停，公司實控人中國普天擬與中國電科籌劃重組。

ST昌九升逾4%，公司與中彥科技的重大資產重組事項已獲得中國證監會批覆核準，交易完成後，電商導購平台「返利網」將正式登陸滬市主板市場。

人民銀行開展200億元人民幣(下同)逆回購操作，另有200億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4522，較上日上調93點子。

此外，人行指為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，周四(25日)人行將開展2021年第二期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為50億元，期限3個月。

截至周三(24日)，上交所融資餘額報8,090.2億元，按日增加6.11億元；深交所融資餘額報7,304.25億元，按日增加1.32億元；兩市合計15,394.45億元，按日增加7.43億元。