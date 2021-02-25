鄧建初：買股應按計劃行事　臨場發揮多失誤

三國演義中，有「孔明揮淚斬馬謖」一幕，是為諸葛亮人生中一大憾事。街亭之戰，使 蜀軍元氣大傷。馬謖是諸葛亮器重的一名智囊，熟悉兵法，劉備生前曾告誡諸葛亮，認為馬謖雖然好論軍計，但其實只屬於紙上談兵，實際經驗不足，大事勿用。防守街亭重地時，諸葛亮提拔馬謖擔當此任，卻是「一子錯、滿盤皆落索」。

臨出發前，諸葛亮已千叮萬囑吩咐馬謖定要在大路上紮營，不可違背。可惜馬謖自作聰明，臨場覺得在山上紮營、居高臨下更加可以看清形勢，於是拒絕接受將軍諫言，執意選擇登上南山。誰知改弦易轍的一個決定，惹來折戟沉沙之痛。司馬懿軍隊在山下團團圍住，切斷水源糧道，用火攻上山，終令蜀軍傷亡慘重。失卻了街亭這一重要戰略據點，諸葛亮進退失據，無法再戰，惟有放棄隴右三郡，退守漢中。立下軍令狀的馬謖被處以斬首，諸葛亮也自貶三級謝眾。痛失街亭，埋下其後被魏軍滅亡之路。這就是典型的「臨場執生」失敗經典例子。

初哥自問炒股有一套兵法，亦是賴以維生的一門技術，但臨場執生，不及事前預測及盤後分析般準確。上週五早上開市前，在訂閱群組預測大市應會向下填補30180附近的上升裂口位，並建議急插時買入股票。可惜在大市急跌時，有一位好朋友突然WhatsApp我，詢問貝康醫療「使唔使走呀？」，當時股價下跌少許至30.50元，我眼見美股期貨急跌，遂建議先行沽出，並拋下一句「小心美股」。貝康醫療再下跌至$29.65元，之後跟隨大市掉頭回升，更升至33.2元收市，初哥頓時感到不好意思。由此證明「臨場執生」的弊處，算是我的弱項之一。寫到這兒，又觸起1997年股災後的往事。

97年樓價大崩圍，負資產隨處可見。一日，有老友突然來電找我放工後往他辦事處。到達後他關起了門，神色凝重地說：「阿初，你就好啦，股災樓災你都走得甩，我就慘嘞，幾間物業全部變晒負資產，依家剩係得番百四萬現金響手，你幫我揀一隻股票，我要搏翻身呀！」冷不防他有此一問，我頓感壓力重重。費煞思量，想了逾半小時，終於提議當時上市不久，並跌破上市價的中電信（ 941 ，後改名為中移動 ）。買入價9元多，我見他有一部股票報價傳呼機，遂勸他將股票機棄掉，並將股票提出來，往過戶處轉名長揸，專心工作以維持供款給銀行。

中電信隨後一如所料上升，衝破14元後，徘徊良久。他突來電說：「股價係咪短期見頂呀？不如依家沽咗佢先啦，跌番啲先至補返得唔得呀？」我說既然想長揸不放，不是講好不要理它嗎？他說：「你幫我睇吓幅圖先啦，呢排都唔郁！」我一看應是短期見頂，遂如實告之。他開心地沽清，賺了逾60萬元。不久之後中電信再度發力，竟在一年內直衝上雲霄，狂升至約80元，升值近千萬元。

由此可見，臨場執生每每不及事前及盤後經過深思熟慮般準確，連初哥也不例外。幸好此一弱點，經多年努力勤做功課，總算改變了不少。間中的失誤，只能當交易成本算了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)