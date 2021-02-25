陳蓓敏：滙控重返亞洲 前景仍舉步維艱
2021年02月25日 10:21
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周初因債息做好影響，納指單日跌341點，約等同2.46%。市場擔心債息上升，造成企業成本壓力，再加上拜登政府有意提高企業稅率至28%。納指過往累積升幅甚巨，正常調整合理，料見回補二月1日上升裂口於13,400水平。德州大風雪，產油生產設施關閉，供應短缺下，國際油價做好。美國受病毒疫情影響，經濟受損，失業率高企，二月將過去，三月又見多事之時。
今日為期貨結算日，受外圍帶動，恒指昨日一口氣急跌1,000點，失守20天線，走勢轉見險峻。單在二月份，恒指曾錄得升幅約2,800點，在高位31,183回落至29,532，累跌約1,650點。雖然二月仍有升幅，但已把投資者推向審慎和減持情緒情緒。港交所(00388)公布業績，去年盈利升22.5%，達115億港元，中期息為4.46元，全年派息8.17元，創新高，逾兩成升幅。無奈因財爺提交新財政預算案，上調股票印花稅由0.1%，增至0.13%。消息秒殺港交所股價，曾跌破500關口。後市仍見波動。隨香港、澳門開始預約接種疫苗，相關經濟板塊見動力。
滙豐控股(00005)公布業績，全年列帳基準稅前盈利跌34%，錄得87.7億美元，經調整稅前溢利跌45%至121.5億美元，符合市場預期。派末期息0.15美元，未來重審派息政策。好息之徒一向只為穩定派息政策，若公司派息政策有變，市場亦會有所厭棄，短線股價上落於42至48.5港元。集團有意重新布局重點亞洲，在現今動亂政局下，舉步難行。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及客戶持有滙豐及港交所)