陳蓓敏：滙控重返亞洲　前景仍舉步維艱

周初因債息做好影響，納指單日跌341點，約等同2.46%。市場擔心債息上升，造成企業成本壓力，再加上拜登政府有意提高企業稅率至28%。納指過往累積升幅甚巨，正常調整合理，料見回補二月1日上升裂口於13,400水平。德州大風雪，產油生產設施關閉，供應短缺下，國際油價做好。美國受病毒疫情影響，經濟受損，失業率高企，二月將過去，三月又見多事之時。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及客戶持有滙豐及港交所)