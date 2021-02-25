內房股全線爆升　曾永堅：資金回流舊經濟股

圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示資金轉向舊經濟股，導致內房板塊出現追落後的情況，但由於內房受國策重重困擾，暫以短線反彈看待。他認為，現時有意入市的投資者選擇一些進可攻，退可守的板塊，如中資銀行股估值水平相對吸引，而且可做穩陣收息之用。

以宏觀角度來看，他認為目前市場資金流充足，加上市場憧憬環球經濟及3月兩會，預期企業盈利表現樂觀，特別是中資股。故他認為恒指可上試32,000點高位，短線支持位為29,000點。不過未來要視乎美股會否有告終式調整，即資金全面撤退，並非資金流向舊經濟股。

國信證券則表示，目前內房行業短周期景氣度仍處高位，同時板塊估值仍處歷史底部，悲觀預期盡顯。該行建議投資者精選品種、擇優布局，優選極具配置價值的低估值龍頭及與行業景氣度的相關性更強、確定性和彈性更佳的優質內房股。3月組合推薦保利地產(央企龍頭，估值較低)、陽光城(槓桿驅動走向效率驅動)、龍湖集團(銷售、業績穩增，財務狀況優)、佳兆業集團(銷售高增，大灣區舊改優勢顯著)。