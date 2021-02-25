許繹彬：港加印花稅本末倒置 或削競爭力
2021年02月25日 10:46
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，財政司司長陳茂波周三(24日)公布新一份財政預算案，一眾市民以為財爺應會推出一系列紓解民困的措施，以解決市民燃眉之急；但此預算案能否解決當前的問題猶未知，但卻令一眾股票投資者「心如刀割」，因為財爺突然宣布提升股票印花稅，由現行0.1%調升至0.13%，如獲立法會通過，8月便會實施。消息一出，隨即令本來氣勢如虹的港股，突然被冷水照頭淋，恒指急插914點，跌穿30,000點，更跌穿20天線，成交更創出新高，達3,530億港元之多。
許氏指出，大成交急跌，不知是喜是悲，後市增添不確定性。再者，大部分與本港股市互相競爭的市場，如美國及日本等均不會收取印花稅。在全球經濟陰晴不定的情況下，各國只好不斷推出量化寬鬆政策來刺激經濟，從而令資金流入股票市場，驅使去年全球股票市場能「獨善其身」，美股更因而屢創新高，帶動新經濟股更不斷備受追捧；而港股則受惠於北水灌溉，成功推動股票成交暢旺。由於各國深明經濟未會於短期內復原，預期資金繼續會流向股市，所以千方百計提升成交量，如美國已調低美國證監會規費等，相信絕大部分人都希望能以股票市場來穏定當前未明的經濟。
他續表示，本以為政府也會學習中國股市，由現行雙邊印花稅改為賣出才收取稅款，與鄰國爭一日之長短，但得來的結果卻事與願違，不減反加，確實令人莫名其妙。由於美股在過去一年，波幅之大有眼可見，香港及國內投資者亦對美股交易的方式並不陌生，所以許繹彬亦擔心政府是次「本末倒置」的做法會令投資者將港股的投資比重降低，或削弱香港股票市場的競爭力，從香港交易所(00388)股價急插至500元水平，及北水今年首錄流出，此等罕見情況就足以證明這並非一小撮人的憂慮。由於市況前景未明，他認為恒指暫以29,400點作初步支持。