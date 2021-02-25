許繹彬：港加印花稅本末倒置　或削競爭力

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，財政司司長陳茂波周三(24日)公布新一份財政預算案，一眾市民以為財爺應會推出一系列紓解民困的措施，以解決市民燃眉之急；但此預算案能否解決當前的問題猶未知，但卻令一眾股票投資者「心如刀割」，因為財爺突然宣布提升股票印花稅，由現行0.1%調升至0.13%，如獲立法會通過，8月便會實施。消息一出，隨即令本來氣勢如虹的港股，突然被冷水照頭淋，恒指急插914點，跌穿30,000點，更跌穿20天線，成交更創出新高，達3,530億港元之多。

許氏指出，大成交急跌，不知是喜是悲，後市增添不確定性。再者，大部分與本港股市互相競爭的市場，如美國及日本等均不會收取印花稅。在全球經濟陰晴不定的情況下，各國只好不斷推出量化寬鬆政策來刺激經濟，從而令資金流入股票市場，驅使去年全球股票市場能「獨善其身」，美股更因而屢創新高，帶動新經濟股更不斷備受追捧；而港股則受惠於北水灌溉，成功推動股票成交暢旺。由於各國深明經濟未會於短期內復原，預期資金繼續會流向股市，所以千方百計提升成交量，如美國已調低美國證監會規費等，相信絕大部分人都希望能以股票市場來穏定當前未明的經濟。