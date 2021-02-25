內地科技部支持海南建設國家科技成果轉移轉化示範區

科技部辦公廳、海南省人民政府辦公廳聯合印發《海南開放創新合作機制》，其中提出，推動海南深化國際技術轉移示範區建設，支持海南建設國家科技成果轉移轉化示範區，開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點，協調江蘇蘇南、浙江、上海閔行等國家科技成果轉移轉化示範區開展跨區域成果轉移轉化，加大「重大新藥創製國家科技重大專項科技成果轉移轉化試點示範」工作力度，深入實施「百城百園」行動，支持海南試點開展技術要素便利化流動試點工作，建設國家技術轉移海南中心，加大對海南成果轉化的支持力度，推廣應用一批先進技術成果。

此外，科技部、深圳市人民政府印發《中國特色社會主義先行示範區科技創新行動方案》，提出支持深圳強化關鍵核心技術攻關，優化和創新支持方式，採用「揭榜掛帥」、「立軍令狀」、「滾動立項」等組織方式，集中突破5G及下一代移動通信技術、人工智能、積體電路、生物醫藥、高端裝備、新材料、區塊鍊等領域關鍵核心技術攻關，突破產業發展技術瓶頸，培育智能經濟、健康產業、海洋經濟等新產業新業態。

同時，科技部印發《關於加強科技創新促進新時代西部大開發形成新格局的實施意見》。 《意見》提出，加大科技型企業培育力度。聚焦西部地區壯大科技型企業規模和提升企業創新能力的需求，支持實施高新技術企業培育計劃，研究進一步加大高新技術企業稅收優惠力度，引導加大對高新技術企業發展的支持，實施「科技型中小企業成長路線圖計劃2.0」，促進企業與投資機構、金融機構對接，支持西部優質企業通過新三板、科創板上市融資。