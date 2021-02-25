滙豐擬未來5年斥資35億美元壯大亞洲財富管理業務

滙豐宣布，計劃未來5年斥資逾35億美元加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長。

該些投資主要用作擴充財富管理團隊，增加香港、中國內地和新加坡的分銷能力；提升整個亞洲的數碼財富管理能力及平台；以及開發新產品，為整個客戶群帶來財富體驗，特別是對高淨值和超高淨值客戶。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示，目標於2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司。

滙豐計劃未來5年內招聘5,000多位前線財富管理專才，包括客戶關係經理、投資顧問和專家等，為香港、新加坡和中國的卓越理財、尚玉及私人銀行之富裕、高淨值及超高淨值客戶提供更強大支援。當中包括計劃聘請多達3,000位財富規劃顧問，拓展集團在中國新推出的流動財富規劃服務。該項目於去年年中推出，旨在接觸身處分行網絡以外的新客戶。迄今為止，滙豐在上海、杭州、廣州和深圳共有200多位新財富規劃顧問。

該行財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷稱，未來5年計劃將中國的私人銀行業務擴展至10個城市，並且將中國和新加坡的尚玉客戶數量增加1倍以上。印度方面，目標是成為該國非居民首選的外資銀行。

此外，滙豐亦會擴大於中國、印度及馬來西亞的資產管理能力。