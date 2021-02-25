內房股大升謎底解開？內地擬調整重點城市供地節奏…

今早(25日)內房股表現亮麗。內媒報道，今年全國22個重要城市土地招拍掛活動，一年最多進行3次，估計當局擬調整重點城市供地節奏的消息，是引發內房股爆升的原因之一。

消息指，前日(23日)召開的「全國2021年住宅用地供應分類調控工作視頻培訓會議」，自然資源部官員證實，將對今年住宅用地供應分類調控工作進行安排部署。據稱，22個重點城市除了北上廣深4個一線城市外，還有南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、瀋陽、寧波、長春、天津、無錫18個二線城市。

目前，市傳該22個城市中，已有部分城市披露了官方文件。其中，山東省青島市自然資源和規劃局官網發布《堅決落實上級有關要求部署2021年住宅用地供應工作》的通知。

《通知》顯示，對今年全市住宅用地供應工作進行了部署。其中提到，嚴格實行住宅用地「兩集中」同步公開出讓。 「兩集中」即集中發布出讓公告、集中組織出讓活動。按照青島市的計劃，全年將分3批次集中統一發布住宅用地的招拍掛公告並實施招拍掛出讓活動，引導市場理性競爭。

而就在前一天，天津市、鄭州市也發布了相似的文件。天津市自然資源和規劃局發布《關於做好2021年住宅用地集中出讓有關工作的通知》：為做好今年住宅用地「兩集中」同步公開出讓有關工作，確定於3月、6月、9月中旬分三批次統一發布住宅用地出讓公告，除上述三個日期外，不得再發布住宅用地出讓公告。

據報道，上述「兩集中」供應土地是自然資源部向22個城市同時下發的要求，對今年度住宅用地供應分類調控、集中出讓，主要是通過安排住宅用地供應時序，以穩定市場預期、穩地價。

同日，鄭州市自然資源和規劃局發布文件《關於統一組織住宅用地掛牌出讓公告發布的緊急通知》，23日起航空港區、鄭東新區、經開區、高新區、上街區禁止發布住宅用地出讓公告，上述區域住宅用地出讓公告由市局統一組織發布實施。

此外，一份濟南市自然資源和規劃局文件顯示，濟南將集中發布宅地出讓公告的時間定於5月上旬、8月下旬、10月下旬。

一位杭州自然資源系統人士也表示，杭州在「雙集中」供地的城市名單中，但目前還在研究制定具體細則。

換言之，若市場消息屬實，幾乎所有土地出讓的熱點城市都被納入了「調控」之中。而推行「兩集中供地」模式後，地價和房企拿地節奏恐會受到影響。

內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析指出，加上「兩集中」供地政策，房地產市場實際上就形成了長效機制三大利器，即三道紅線、房貸集中度和供地集中度政策。實行「兩集中」的城市在供地和土地交易方面會形成明顯變化，這要求房企積極主動研究此類政策和競爭策略。從政策初衷來看，密集供地實際上能夠在某個階段一次性增加土地供應，減少了地方政府「飢餓營銷」的動機，有助於減少「多個房企圍獵某一地塊」的現象，有助於控制地價。對房企後續拿地來說，也意味著有大的策略調整。第一、從做規模型的房企來看，核心三四線城市反而會成為重點拿地的城市，因為此類城市反而拿地的約束少了。第二、集中供地下是否需要聯合拍地，這是很多房企後續會評估的內容，但是前期準備工作預計會做得更紮實。第三、存量土地收購會成為熱點，部分房企可能會擔心此類集中供地政策帶來很多不確定性。

報道又引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，集中供地政策是土地供給端長效機制的重點內容。土地和金融端建立了，源頭上的長效機制就建立了，這對於未來管控房價的意義重大。過去，土地供應隨機、沒有規則，熱點城市供地計劃往往完不成。而對於開發商來說，不知道未來的地供計劃，城市公司為了生存下去、扎根下去，就得去搶地，這就造成了高地價，後面的高房價也難以控制。有了這個規則，開發商明確地知道，未來的供地計劃，對控地價也是好事情。開發商根據自己深耕和發展的需求，選擇拿地的時間和區位，高價地就少了，圍標也少了，這是土地市場健康的表現。

圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示資金轉向舊經濟股，導致內房板塊出現追落後的情況，但由於內房受國策重重困擾，暫以短線反彈看待。他認為，現時有意入市的投資者選擇一些進可攻，退可守的板塊，如中資銀行股估值水平相對吸引，而且可做穩陣收息之用。

國信證券則表示，目前內房行業短周期景氣度仍處高位，同時板塊估值仍處歷史底部，悲觀預期盡顯。該行建議投資者精選品種、擇優布局，優選極具配置價值的低估值龍頭及與行業景氣度的相關性更強、確定性和彈性更佳的優質內房股。3月組合推薦保利地產(央企龍頭，估值較低)、陽光城(槓桿驅動走向效率驅動)、龍湖集團(銷售、業績穩增，財務狀況優)、佳兆業集團(銷售高增，大灣區舊改優勢顯著)。