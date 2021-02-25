調查：成功商人案例顯示　經驗並非創業成功的關鍵

中大商學院的研究顯示，經驗並不是企業家建立大公司的必要條件。該研究以全球最成功的商人為例，從他們的生平軼事顯示，經驗並不重要。微軟創辦人--蓋茨和蘋果公司的喬布斯，在創立微軟及蘋果公司之前均沒有任何企業經營的經驗，而年輕的Fb創辦人--朱克伯格更是在其哈佛大學宿舍房間裏創立Facebook。類似的成功故事似乎在說明，經驗並不是企業家建立大公司的必要條件。

事實上，在美國的初創企業有大約九成倒閉，能夠成功生存下來的寥寥可數。為甚麼成功率如此低？主要原因是許多初出茅廬的創業家雖然創意無限，卻未有充分研究市場(而這是一種商業技能)，結果推出了高度創新但市場需求欠奉的產品。在這樣的現象下，最近一項研究發現，經驗讓企業家學會更好地平衡其創意和業務營運的雙重角色，以避過創業路上潛在的風險。

有關研究就過往的企業經驗如何影響企業家在創業時必須兼顧多重角色的表現進行調查，其中發現沒有經驗的創業者往往會過於着重其某一個身份，例如只關注作為產品開發者的角色，而忽略了其他重要的事情；相反，擁有經驗的企業家則較能夠在不同角色之間取得平衡。

● 企業家須在獨特、實用、商業可行性取平衡

香港中文大學(中大)商學院卓敏管理學教授兼文化實驗室首席研究員康螢儀教授表示，作為一名企業家是在保持一種平衡。企業家力求生產出既獨特、實用，又具有商業可行性的產品，但這不是容易的事。比如有企業家想推出些獨一無二的產品，但如果他們不考慮市場的需求，那只會是白費功夫。企業家需同時實現這兩個目標才能成功。

中大的研究又發現，經驗較淺的企業家被要求擔當商人角色時，會提出較少新穎的構思；而經驗較豐富的企業家即使代入商人的角色時，仍能保持他們的創新能力。另一方面，當缺乏經驗的企業家代入發明者角色時，他們所提出的創意當中，能被專家評為具商業可行性的數量會有所下降；經驗豐富的企業家卻能保持平穩的表現。

當企業家因形勢而被迫承擔特定角色時，這種影響就更加明顯。比如面對項目需要集資，企業家在壓力下必須肩負起商人的角色，把發明家的身份放下。康表示，這種緊張的形勢很可能會導致創造力下降，在欠缺經驗的企業家身上尤其明顯。研究結果證實了這一推論：當經歷同樣情況時，有經驗的企業家的商業構思在創新程度及利潤方面，分別比新手企業家的高出12.7%及7.7%。

有趣的是，當兩種角色並非處於緊張對立的狀態時，具經驗的企業家創新程度反而較經驗不足的企業家低9.4%。該項研究解釋，首次創業的人可能更擅長於學習成為發明者，因而能夠產生更多新穎的想法。但整體而言，具經驗的企業家在各種狀況下的表現都較為穩定。

● 經驗能如何發揮作用？

為甚麼懂得把發明家和商人兩個迥然不同的角色融合，能讓有經驗的企業家避開種種盲點呢？研究從認知角度理解這現象，人的大腦可以通過學習和體驗，將有關聯的想法連繫，組成思維網絡。例如，人們很容易會從「消防車」這個詞語，聯想到「紅色」和「車輛」的影像，因為在過往的經驗中學會了它們之間的關聯。

研究人員分析，富經驗的企業家過去曾遇到許多需要他們同時運用創意和商業兩方面技能的情況。這些情況會促使他們協調不同的需求，從而更有效地把注意力平均分配到相關的工作上。這樣的經驗令創意與商業思維在企業家的腦中建立起密切關聯，以至當企業家啟動他的一個角色時，亦會觸發另一個角色的活動。因此，富經驗的企業家在不同情況下，都可同時化身為發明家和推銷員。

在實際應用方面，她建議缺乏經驗的企業家與擁有創業經驗的商業夥伴合作，或考慮找一位有經驗的導師，一位經驗豐富的企業家或導師能讓團隊保持對「大局」的了解，以幫助新手企業家避開創業時難免會出現的盲點。