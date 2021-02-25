【高盛推介】港交所再調整　近1億資金趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司： 香港交易所周三(24日)公布去年業績，去年全年收入及其他收益達191.9億港元，按年升17.7%；純利達115.05億元的新高，皆符合市場預期。此外，於周三發表的財政預算案中，財政司司長提交法案上調股票印花稅率至0.13%。

受股票印花稅率擬上調影響，港交所周三跌約8.8%，周四(25日)早段高見522.5元後逆市倒跌，低見495元。

觀察個股輪證資金流向，可見在周三跌近9%下有大量資金趁低吸納好倉，錄得約9,700萬元資金流入。進而仔細觀察，則見認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1.14億元。而牛證於周二(23日)及周三共錄得約1,060萬元資金流入。淡倉方面，則見認沽證及熊證於周三皆獲資金轉向，分別錄得約760萬及120萬元資金流入。

牛證52667，收回價465.18元，行使價463.18元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交所沽證26221，行使價438.68元，2021年7月13日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、低街貨。

港交所熊證55030，收回價580元，行使價582元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，活躍條款。

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