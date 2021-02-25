【高盛推介】港交所再調整 近1億資金趁低部署好倉
2021年02月25日 11:47
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司： 香港交易所周三(24日)公布去年業績，去年全年收入及其他收益達191.9億港元，按年升17.7%；純利達115.05億元的新高，皆符合市場預期。此外，於周三發表的財政預算案中，財政司司長提交法案上調股票印花稅率至0.13%。
受股票印花稅率擬上調影響，港交所周三跌約8.8%，周四(25日)早段高見522.5元後逆市倒跌，低見495元。
觀察個股輪證資金流向，可見在周三跌近9%下有大量資金趁低吸納好倉，錄得約9,700萬元資金流入。進而仔細觀察，則見認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1.14億元。而牛證於周二(23日)及周三共錄得約1,060萬元資金流入。淡倉方面，則見認沽證及熊證於周三皆獲資金轉向，分別錄得約760萬及120萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的港交所購證(14200)。高槓桿選擇可留意屬行使價560至600元間產品中，槓桿最高之一的港交所購證(21580)。價外選擇可留意屬行使價600至630元間產品中，槓桿最高的港交所購證(28957)。牛證方面可留意屬近牛的港交所牛證(52667)。
港交所購證14200，行使價534.08元，2021年6月29日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。購證21580，行使價570.5元，2021年7月15日到期，實際槓桿6.6倍，行使價560至600元間產品中，槓桿最高之一。購證(28957)，行使價600.5元，2021年7月13日到期，實際槓桿7.1倍，價外、行使價600至630元間產品中，槓桿最高。
牛證52667，收回價465.18元，行使價463.18元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交所沽證26221，行使價438.68元，2021年7月13日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、低街貨。
港交所熊證55030，收回價580元，行使價582元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，活躍條款。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。