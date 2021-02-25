力世紀：電動車充電解決方案聯營EV Power引入國際電訊

於配發完成後，集團透過於EV Power普通股及優先股之擁有權而於EV Power擁有之權益(於EV Power所有優先股轉換為EV Power普通股後按全面攤薄基準計算)已由約38.08%減至約32.66%。

董事認為，配發為EV Power提供與投資者集團建立策略夥伴關係之良機，並籌集額外資金以撥資其業務營運及擴展之用，進一步鞏固EV Power在電動汽車充電解決方案行業之地位。

EV Power及其附屬主要於香港及中國從事提供便捷、安全及具成本效益的電動汽車充電解決方案。於2020零年，EV Power按市場佔有率計算在中國電動汽車充電解決方案行業排名第三，覆蓋全國28個主要城市。其營運逾6,000個充電站，管理23,000多個充電樁。

公司指出，於EV Power之投資為集團提供機會，通過集團專有電動汽車技術與EV Power建立強大的協同效應，從而完成出行之全面價值鏈。