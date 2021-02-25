【瑞通推介】恒指回升　資金即市傾向買熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾言論緩解通脹憂慮，道指隔晚收報31,961點，升424點或1.4%，創收市新高。

恒指周三(24日)急挫914點或3%，收報29,718點，盤中低見29,532點，大市成交逾3,500億元再刷新紀錄。周四(25日)早段一度反彈逾450點，逼近30,200點遇阻，升幅略收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.6億元，反映投資者認為大市急挫後將見技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價29,400至29,499點，而熊證街貨重貨區為收回價31,200至31,299點。

北水上日大舉撤走，港股通破紀錄有199.6億元淨賣出，創下2014年「滬港通」開通以來最大單日淨賣出紀錄，亦結束去年12月18日以來持續錄得淨流入的走勢。全日淨流出最多3隻股份為騰訊控股、美團、香港交易所，分別錄49.17億、41.95億及40.4億元北水淨流出。

港交所去年業績再創新高，全年純利按年增23%至115.05億元，收入增18%至191.9億元。然而受政府擬提交法案上調股票印花税稅率拖累，港交所周三午後一度急瀉超過12%低見489.6元，收市仍跌近9%，報509元，連失10天和20天線，成交增至207億元，是表現最差藍籌。港交所連跌第3日，自周一(22日)上市高位587元累跌逾13%。股份周四早段曾回升逾2%，一度重上520元之上，惟其後倒跌，曾再失守500元關口的支持力。輪證資金流方面，周三有逾9,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾870萬元淨流入。

據報內地社區團購平台以低價傾銷，市場監管總局稱將加大監管力度。美團周三重挫6.87%收市，報365.8元，錄5連跌，累跌近19%。周四早段高開逾4%，重返380元以上，惟缺乏承接力，曾一度倒跌。周三有逾7,400萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾2,000萬元淨流出。

騰訊同樣連跌5日，累計下跌9.3%。周三曾跌至680元創1個月低位，收跌2.8%於687元，周四早段升3%，重上708元水平。報道指意大利批准騰訊和美國Square，對該國移動支付平台Satispay投資。周三有逾1.3億元淨流入騰訊輪證好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流出。

市場看好經濟重啟推動債券利率上升，科技股連日受壓，恒生科技指數上日大跌502點或5.1%，收報9,360點，盤中低見9,201點，連跌5日並創1個月低，5日累積跌16%，但險守50天線。科指周四早段反彈逾200點，重返9,600點以上。上日有逾260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。