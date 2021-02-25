渣打去年稅前基本盈利倒退39%　派息9美仙

渣打去年稅前基本盈利倒退近四成，主要受信貸減值增加153.2%，至22.94億美元拖累。集團行政總裁溫拓思表示，疫情導致撥備增加、經濟活動減少、利率低企，去年回報因此受到影響，惟集團妥善應對公共健康危機及地緣政治緊張局勢，策略性轉型進展良好，對前景感到樂觀。

期內，渣打純利減少53.73%，至11.41億美元，至於法定除稅前盈利亦下降56.55%，至16.13億美元。年內經營收入少3.31%，至147.65億美元；淨息差減少31點子至1.31%。集團預計，今年的淨息差應保持在略低於去年第4季度1.24%的水平。

有形股東權益回報反映股東投資回報及盈利能力，受疫情影響，渣打去年有形股東權益回報下降340點子至3%。他指出，有信心可以實現有形股東權益回報達至雙位數的目標，期望在2023年或之前，有形股東權益回報至少達到7%，甚至更高，視乎市場利率是否較預期更早恢復至正常水平。

展望今年業務狀況，他稱，鑑於去年上半年全球利率下降所帶來的全年影響，預期今年上半年收入或低於去年同期，惟全年整體收入將與去年相約。至於信貸減值壓力則較去年減少，今年支出應維持在100億美元以下，部分受惠於去年第4季度及今年全年度的重組行動。

他續指，今年首幾個星期的表現，令其有信心業務已經步入正軌，利率敏感度較低的金融市場及財富管理業務均表現強勁。未來將繼續專注於與別不同及高回報的網絡企業客戶及富裕客戶個人業務，透過近期發展的數碼能力，現時可選擇性地拓展大眾零售銀行業務。