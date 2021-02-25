【高盛推介】騰訊牛熊證窩輪部署
2021年02月25日 12:32
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高盛(亞洲)有限責任公司： 騰訊控股自上周四(18日)連續調整5日，從高位累計超過10%的跌幅。當中周三(24日)低見680港元的本年低位，收市跌約2.8%。周四(25日)早段則跟隨大市反彈，高開1.9%後升幅擴大，高見717元。
觀察個股輪證資金流向，可見周三有大量資金趁低吸納好倉，錄得約1.3億元資金流入。進而細心觀察，則見認購證牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約2.8億及1.15億元，為同期最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水再度沽出騰訊，錄得約49.2億元資金淨賣出。
雖見騰訊於今早反彈，然而由於早前股價已調整不少，因此早前屬熱門條款的產品變得價外，已經不適合現況部署，而早前面值太高的貼價產品亦因調整而變得吸引。
因此投資者現時應該重新評估投資策略及市場上的產品，挑選條款較合適的輕微價外證，並避免價外選擇。其實現時價外證的槓桿並沒有較輕微價外證吸引，而且風險更高，絕對不是合適的選擇。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價800元以下、1個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購證(23584)。貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的騰訊購證(19412)。牛證方面可留意屬貼牛的活躍條款騰訊牛證(60860)，與現價有約32.8元收回距離，並為市場上換股比率500兌1產品中，最貼價之一的選擇。
騰訊購證23584，行使價789.38元，2021年4月26日到期，實際槓桿9.5倍，行使價800元以下、1個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購證19412，行使價739.38元，2021年4月23日到期，實際槓桿9.2倍，貼價。
騰訊牛證60860，收回價676.18元，行使價673.68元，換股比率500，槓桿比率18.0倍，活躍條款貼牛、500兌1牛證中，最貼價之一。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約5個月的貼價騰訊沽證(12526)，行使價625.38元，2021年7月20日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。
熊證方面可留意騰訊熊證(64202)，收回價750元，行使價753元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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