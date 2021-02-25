羅兵咸永道：港府將來應適度下調股票印花稅率

港府為增加財政收入，28年來首度調高股票印花稅率，新一份《財政預算案》提出股票印花稅稅率由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。會計師行羅兵咸永道認為，雖然措舉是一項增加庫房收入方法，對公眾的影響相對較小，但該行建議政府在立法過程中積極諮詢並聽取金融服務業的意見。

該行提到，目前大多數主要的國際股票市場並沒有實施股票印花稅，敦促港府在適當時候重新審視有關稅項，並考慮在將來適度下調稅率，以提升香港股票市場的競爭力。

另外，該行歡迎預算案中採取的各項政策，以進一步發展及鞏固香港金融服務業。具體措施包括就綠色債券和保險掛鈎證券的發行成本提供資助。在港上市的合資格房地產投資信託基金，以及在港設立或遷冊來港的開放式基金型公司亦同樣可享有資助。在香港，以資助企業的形式提供誘因是較新的做法。羅兵咸永道對港府的這一新政策表示歡迎，尤其是考慮到BEPS 2.0(包括全球最低有效稅率的提議)的發展，未來的稅收優惠對企業的吸引力或許大不如前。

該行期望，除金融服務業外，港府考慮針對其他對香港經濟發展具有戰略意義的行業，例如提供更多激勵措施，幫助香港發展為區域總部和知識產權樞紐。