橋水：比特幣可成「數碼黃金」　但先要解決呢幾個問題...

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)投資研究主管Rebecca Patterson表示，暫時不會進軍比特幣市場，原因目前比特幣仍面對監管、波動性及流動性等問題。不過她相信，隨着時間過去，比特幣有潛力成為「數碼黃金」，只要上述問題得到解決。

Patterson認為，比特幣現階段的確成為投資者對法定貨幣與通脹的對沖選擇。因為各國央行一直印鈔，投資者肯定會擔心法定貨幣貶值。

她指出，比特幣的波動性必須降低，不能因為有人發表一條Twitter，就突然急漲10%。對大多數的機構投資者來說，這樣不能成為財富儲備。比特幣的波動性甚至是委內瑞拉貨幣玻利瓦爾(Bolivar)的兩倍。

其次，她希望看到比特幣有更大的流動性，這需要「監管確定性」來達成。她表示，監管不會讓是比特幣衰落，圍繞比特幣和其他貨幣的監管生態系統發展得愈好，其他類型的投資者就會更樂意進場，這將帶來流動性，同時減少波動性。

比特幣周四(25日)價格對穩定，據CryptoCompare的報價，比特幣過去24小時高低位介乎48,063至51,417美元，暫企50,500美元水平，升近1%。